ФРГ надеется, что Россия и США реализуют договоры о ядерном разоружении

БЕРЛИН, 29 мар – РИА Новости, Ангелина Тимофеева. Берлин выражает надежду, что Москва и Вашингтон реализуют принятые договоры о ядерном разоружении, заявил на брифинге официальный представитель МИД ФРГ Мартин Шефер.

"Мы надеемся, что оба правительства будут привержены своим международным политическим обязательствам, реализуют их. Периодически публично звучат голоса, что есть нестабильность в этом. Мы сделаем все в рамках наших переговоров с ведущими ядерными государствами, прежде всего с Вашингтоном и Москвой, что имевшиеся и имеющиеся договоры о разоружении, которые необходимо реализовать, продолжали оставаться в силе", — сказал Шефер.

Он добавил, что "решающим для Европы и европейской истории в плане безопасности является договор о сокращении ракет средней и малой дальности" (РСМД).

Договор РСМД запрещает сторонам иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с радиусом действия от 500 до 5,5 тысячи километров. Россия и США периодически выдвигают взаимные обвинения в нарушении договора РСМД, подписанного в 1987 году.