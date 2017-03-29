Киев получил ноту протеста от МИД Польши после обстрела консульства в Луцке

КИЕВ, 29 мар — РИА Новости. МИД Украины получил ноту протеста от Польши в связи с нападением на польское консульство в Луцке, передает украинское агентство УНН со ссылкой официального представителя внешнеполитического ведомства Марьяну Бецу.

"Да (получили ноту протеста — ред.) в связи с нападением, которое было совершено против генерального консульства Республики Польша в Луцке ночью 29 марта, который МИД Украины категорически осуждает. Польская сторона направила ноту. МИД Украины также вызвал украинского посла в Варшаве в МИД", — цитирует слова Бецы агентство.

Неизвестные в ночь на среду обстреляли здание генерального консульства Польши в городе Луцк Волынской области. По предварительным данным правоохранителей, здание обстреляли из гранатомета, жертв и пострадавших нет. Открыто уголовное дело по статье "теракт".

В МИД Польши заявили, что вызвали украинского посла Андрея Дещицу в связи с инцидентом. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин выразил возмущение обстрелом здания Генконсульства Польши, назвал его провокацией и заявил, что виновные будут наказаны.

Президент Украины Петр Порошенко обсудил нападение на консульство с польским президентом Анджеем Дудой и предложил привлечь к расследованию польских специалистов.