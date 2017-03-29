Brexit подан, сэр: ЕС и Лондон начинают спор о 60 миллиардах

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости, Игорь Гашков. Великобритания дала старт процедуре выхода из Европейского союза: премьер-министр королевства Тереза Мэй выступила перед депутатами в парламенте, а посол в Брюсселе Тим Бэрроу передал послание политика председателю Евросовета Дональду Туску. После девятимесячного ожидания (референдум о Brexit состоялся в июне 2016 года) Лондон официально начинает складывать с себя обязанности перед ЕС. Впереди у британцев напряженные переговоры по поводу "сделки о выходе", стоимость которой оценивается в сотни миллиардов евро. Одни только "отступные" (деньги на проекты, финансировать которые Лондон уже обязался в прошлом, но до конца не выплатил) оцениваются в 60 миллиардов евро.
Жесткий Brexit
Вопрос об участии в этом торговом пространстве — одна из главных интриг Brexit. Некоторые страны, не входящие в ЕС (например, Норвегия), тем не менее располагают доступом к единому рынку. Однако платить за это право приходится допуском рабочей силы из ЕС в свою экономику — и коса находит на камень. Ведь Brexit потому и получил одобрение избирателей, что те выступают за ограничение миграции, в том числе из стран Евросоюза.
При худшем варианте развития событий Великобритания может сохранить меньше связей с ЕС, чем Швейцария, никогда не планировавшая евроинтеграцию. Алармисты предупреждают о возможной рецессии начиная с 2019 года, и это притом, что к настоящему моменту все экономические показатели Соединенного Королевства находятся в норме.
Уйти по-английски — без договора
Не столь радикально настроенные сторонники Brexit, как Джонсон, рассчитывают выйти из ЕС, сохранив за Великобританией некоторые экономические преференции на европейском пространстве. Так, обсуждается возможность заморозки торговых пошлин на уровне "только" в 3%. Однако многое в этом вопросе будет зависеть от позиции Европейского союза. В элите ЕС слышны голоса тех, кто мстительно выступает за жесткий Brexit — такой, чтобы другим членам объединения было неповадно. Интрига переговоров: жестким "брекзитерам" придется иметь дело с не менее жесткими оппонентами на континенте.
К их числу заранее можно отнести председателя Еврокомиссии Жана-Клода Юнкера и, с некоторыми оговорками, президента Франции Франсуа Олланда. В распоряжении последнего имеется и коронный аргумент — миграционный: ведь, согласно договору 2003 года, французские власти "удерживают" беженцев на своей территории, не допуская их в Великобританию. Пересмотрев соглашение, Париж смог бы раз и навсегда решить проблему лагеря мигрантов в Кале — рядом с туннелем, соединяющим континент и Великобританию. Однако использовать столь веский довод администрация социалистов, похоже, пока не готова.
Что будет дальше
По оценке Euler Hermes, компании, которая специализируется на страховании экспортных кредитов, даже при оптимистическом развитии событий обсуждение деталей британского выхода выйдет за рамки сроков, предусмотренных Лиссабонским договором, заменяющим объединенной Европе конституцию. Согласно статье 50 этого документа, на выход стране-участнице предоставляется два года. Однако неуступчивым переговорщикам может быть дана отсрочка, если те не смогут договориться. При сценарии, описанном Euler Hermes, переговоры по Brexit могут затянуться до 2021 года — и это не самый худший вариант развития событий.