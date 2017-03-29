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В мире

Brexit подан, сэр: ЕС и Лондон начинают спор о 60 миллиардах

15:5629.03.2017
(обновлено: 18:56 29.03.2017)
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Флаг Европейского Союза (ЕС) на улице Лондона. 29 марта 2017
© РИА Новости. Алекс Макнотон
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости, Игорь Гашков. Великобритания дала старт процедуре выхода из Европейского союза: премьер-министр королевства Тереза Мэй выступила перед депутатами в парламенте, а посол в Брюсселе Тим Бэрроу передал послание политика председателю Евросовета Дональду Туску. После девятимесячного ожидания (референдум о Brexit состоялся в июне 2016 года) Лондон официально начинает складывать с себя обязанности перед ЕС. Впереди у британцев напряженные переговоры по поводу "сделки о выходе", стоимость которой оценивается в сотни миллиардов евро. Одни только "отступные" (деньги на проекты, финансировать которые Лондон уже обязался в прошлом, но до конца не выплатил) оцениваются в 60 миллиардов евро.

© AFP 2017/ Isabel Infantes
Мужчины в шапках с флагом Великобритании у здания парламента в Лондоне

Жесткий Brexit

Кандидат в президенты Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
© РИА Новости. Ирина Калашникова
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Макрон назвал защиту Евросоюза после Brexit своим приоритетом
В 2016 году всерьез рассматривались две альтернативы — "мягкая" и "жесткая", но к началу этого года в "легкий" Brexit мало кто верит. Тереза Мэй 17 января объявила о "ясном и строгом" выходе, у которого угадываются "жесткие" контуры. Лондон оказался настроен против свободного перемещения рабочей силы, не готов ничего платить ЕС и заявляет, что хочет выйти из-под юрисдикции Европейского суда по правам человека. Цена, которую, возможно, придется заплатить за это: изгнание из единого европейского рынка, насчитывающего приблизительно 500 миллионов потребителей.

Вопрос об участии в этом торговом пространстве — одна из главных интриг Brexit. Некоторые страны, не входящие в ЕС (например, Норвегия), тем не менее располагают доступом к единому рынку. Однако платить за это право приходится допуском рабочей силы из ЕС в свою экономику — и коса находит на камень. Ведь Brexit потому и получил одобрение избирателей, что те выступают за ограничение миграции, в том числе из стран Евросоюза.

При худшем варианте развития событий Великобритания может сохранить меньше связей с ЕС, чем Швейцария, никогда не планировавшая евроинтеграцию. Алармисты предупреждают о возможной рецессии начиная с 2019 года, и это притом, что к настоящему моменту все экономические показатели Соединенного Королевства находятся в норме.

Уйти по-английски — без договора

Самолет заходит на посадку в лондонском аэропорту Хитроу во время смога. Архивное фото
© AFP 2017/ Justin Tallis
Ryanair: Британия после Brexit может остаться без авиасообщения с Европой
О самой радикальной альтернативе — выходе из ЕС без заключения сделки — заявляет министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон. Политик уверен, что, разорвав экономические связи с ЕС, Лондон сумеет наверстать упущенное на рынках стран дальнего зарубежья. В случае подобного развития событий отношения между ЕС и островным королевством будут регулироваться нормами Всемирной торговой организации, что на практике означает рост взаимного налогообложения и снижение экспортной выручки — причем сразу для обеих сторон. Потери одной только Франции оцениваются при таком развитии событий в четыре миллиарда евро, а немецкие убытки окажутся гораздо больше.

Не столь радикально настроенные сторонники Brexit, как Джонсон, рассчитывают выйти из ЕС, сохранив за Великобританией некоторые экономические  преференции на европейском пространстве. Так, обсуждается возможность заморозки торговых пошлин на уровне "только" в 3%. Однако многое в этом вопросе будет зависеть от позиции Европейского союза. В элите ЕС слышны голоса тех, кто мстительно выступает за жесткий Brexit — такой, чтобы другим членам объединения было неповадно. Интрига переговоров: жестким "брекзитерам" придется иметь дело с не менее жесткими оппонентами на континенте. 

К их числу заранее можно отнести председателя Еврокомиссии Жана-Клода Юнкера и, с некоторыми оговорками, президента Франции Франсуа Олланда. В распоряжении последнего имеется и коронный аргумент — миграционный: ведь, согласно договору 2003 года, французские власти "удерживают" беженцев на своей территории, не допуская их в Великобританию. Пересмотрев соглашение, Париж смог бы раз и навсегда решить проблему лагеря мигрантов в Кале — рядом с туннелем, соединяющим континент и Великобританию. Однако использовать столь веский довод администрация социалистов, похоже, пока не готова.

Что будет дальше

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй. Архивное фото
© РИА Новости. Алексей Витвицкий
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Мэй рассказала об участии Британии в НАТО после Brexit
После того как 29 марта Великобритания объявила о намерении выйти из состава ЕС, мяч находится на стороне Брюсселя. Ожидается, что 31 марта председатель Евросовета Дональд Туск официально ответит на письмо Мэй. Однако переговоры, в соответствии с логикой бюрократической затяжки, стартуют гораздо позже. Сначала европейские лидеры проведут незапланированный саммит 29 апреля, на котором постараются согласовать свою позицию. После этого Лондону и 27 его бывшим партнерам придется сойтись в едином переговорном формате, чтобы отыскать трудный путь к соглашению. Ведь окончательный договор должен быть одобрен всеми участниками процесса, каждый из которых де-факто располагает правом вето.

По оценке Euler Hermes, компании, которая специализируется на страховании экспортных кредитов, даже при оптимистическом развитии событий  обсуждение деталей британского выхода выйдет за рамки сроков, предусмотренных Лиссабонским договором, заменяющим объединенной Европе  конституцию. Согласно статье 50 этого документа, на выход стране-участнице предоставляется два года. Однако неуступчивым переговорщикам может быть дана отсрочка, если те не смогут договориться. При сценарии, описанном Euler Hermes, переговоры по Brexit могут затянуться до 2021 года — и это не самый худший вариант развития событий.

© AFP 2017/ Daniel Leal-Olivas
Акция протеста у здания Парламента в Лондоне, Великобритания. 13 марта 2017

 

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В мире
Комментарии
3 пользователя оставили 3 комментария
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Владимир Ульянов
зачем дырочка на флаге?
там целая орава неозвеженных
18:31
29.03.2017
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v.cgfkmxbr
Какие головокружительные перспективы их усех ожидают !! Правельным путём идёте господа.
Так держать ! Привет вам из наших 90-х
18:12
29.03.2017
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Серж К
Где-то мы такое уже видели!.. Вначале - все в колхоз, потом колхоз-"миллионер", потом развал колхоза и покупка по частям( рупь - штучка, три - кучка и т.д.).
17:33
29.03.2017
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