Мэй рассчитывает на новое соглашение о свободной торговле с ЕС

ЛОНДОН, 29 мар – РИА Новости, Мария Табак. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй рассчитывает на заключение "дерзкого и амбициозного" соглашения о свободной торговле с ЕС.

В среду Мэй официально запустила процесс выхода Великобритании из ЕС, передав главе Евросовета Дональду Туску письмо с соответствующим уведомлением.

Согласно правилам, оговоренным в статье 50-й Лиссабонского договора, государство, пожелавшее покинуть ЕС, должно это сделать ровно через два года после отправки официального уведомления. Таким образом, Великобритания должна будет покинуть ЕС 29 марта 2019 года.

"Мы будем добиваться дерзкого и амбициозного соглашения о свободной торговле с ЕС, который даст возможность максимально возможной свободной торговле товарами и услугами между Великобританией и странами-членами ЕС. Оно даст британским компаниям максимальную свободу для торговли и работы внутри европейских рынков. И это позволит европейскому бизнесу сделать то же самое для Британии", — заявила Мэй, выступая в парламенте со специальным заявлением.