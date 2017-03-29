В Париже проходит акция протеста из-за убийства полицейскими китайца

ПАРИЖ, 29 мар — РИА Новости, Виктория Иванова. Акция протеста против полицейского произвола проходит в ночь на среду в XIX округе Парижа, передаёт корреспондент РИА Новости с места событий.
Жители округа и представители китайской общины французской столицы вторую ночь подряд устраивают погромы и акции протеста в связи с убийством полицейскими китайца.
"Мы хотим знать правду, вот и все. И мы будем оставаться здесь до тех пор, пока не получим ответ. Почему полиция позволила себе такое, почему они начали стрелять? А в следующий раз они опять выстрелят в кого-нибудь другого?" — сказал корреспонденту РИА Новости участвующий в акции протеста молодой человек.
Безопасность на акции обеспечивают усиленные наряды полиции, в том числе отряды специального назначения.
Причина протестов
Ранее сообщалось, что полиция прибыла по вызову о бытовом насилии в один из домов в Париже. Полицейские услышали крики детей и были вынуждены взломать дверь. Им навстречу бросился 50-летний мужчина азиатского происхождения с ножницами в руках и ранил одного из полицейских.
Днём во вторник семья погибшего представила свою версию произошедшего: одна из дочерей услышала стук в дверь и пошла ее открывать, позже к двери также подошел отец, в руках он держал ножницы, потому что до этого был занят готовкой и резал рыбу. Стук в дверь усилился. Семья попросила полицейских успокоиться, но они взломали дверь и раздался выстрел.