В Париже проходит акция протеста из-за убийства полицейскими китайца

ПАРИЖ, 29 мар — РИА Новости, Виктория Иванова. Акция протеста против полицейского произвола проходит в ночь на среду в XIX округе Парижа, передаёт корреспондент РИА Новости с места событий.

Жители округа и представители китайской общины французской столицы вторую ночь подряд устраивают погромы и акции протеста в связи с убийством полицейскими китайца.

С наступлением темноты несколько сотен человек, многие из которых заранее запаслись масками для защиты от слезоточивого газа, собрались на площади перед полицейским участком в XIX округе Парижа. У полицейского участка организован стихийный мемориал из сотен свечей. Протестующие кидают в полицию стеклянные бутылки, однако стражи порядка пока не применяют слезоточивый газ для разгона толпы.

"Мы хотим знать правду, вот и все. И мы будем оставаться здесь до тех пор, пока не получим ответ. Почему полиция позволила себе такое, почему они начали стрелять? А в следующий раз они опять выстрелят в кого-нибудь другого?" — сказал корреспонденту РИА Новости участвующий в акции протеста молодой человек.

Безопасность на акции обеспечивают усиленные наряды полиции, в том числе отряды специального назначения.

Причина протестов

Ранее сообщалось, что полиция прибыла по вызову о бытовом насилии в один из домов в Париже. Полицейские услышали крики детей и были вынуждены взломать дверь. Им навстречу бросился 50-летний мужчина азиатского происхождения с ножницами в руках и ранил одного из полицейских.

Тогда второй полицейский открыл огонь. По данным полиции, страж порядка "выстрелил только один раз с целью самообороны", однако попал в грудь нападавшего, и тот скончался.

Днём во вторник семья погибшего представила свою версию произошедшего: одна из дочерей услышала стук в дверь и пошла ее открывать, позже к двери также подошел отец, в руках он держал ножницы, потому что до этого был занят готовкой и резал рыбу. Стук в дверь усилился. Семья попросила полицейских успокоиться, но они взломали дверь и раздался выстрел.