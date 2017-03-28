Тиллерсон будет добиваться от союзников по НАТО повышения расходов

ВАШИНГТОН, 28 мар — РИА Новости, Алексей Богдановский. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон на министерской встрече НАТО на этой неделе будет добиваться от союзников повышения расходов на оборону, заявил журналистам высокопоставленный представитель госдепартамента.

"Первая цель, которую будет продвигать госсекретарь Тиллерсон — заставить союзников возобновить свои обязательства путем повышения ресурсов на оборонные затраты НАТО", — сказал представитель госдепартамента.

По его словам, 5 стран НАТО уже выполнили обязательство повысить оборонные расходы до 2% ВВП, еще 7 готовы сделать это в ближайшее время, на остальных США будут оказывать "давление".

США вносят около 70% военного бюджета НАТО.