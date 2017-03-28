ВАШИНГТОН, 28 мар — РИА Новости. Главы МИД НАТО обсудят предотвращение военных инцидентов с Россией на министерской встрече альянса 31 марта, заявил журналистам высокопоставленный представитель госдепартамента США.

"Мы пытаемся найти пути снижения возможности военных инцидентов и рисков с помощью транспондеров и других мер обеспечения безопасности", — сказал представитель американского внешнеполитического ведомства.

По его словам, этот вопрос будет обсуждаться на уровне послов, а затем министров.

Россия и США в 2015 году заключили меморандум по предотвращению инцидентов в Сирии, где Россия действует по запросу местных властей, а коалиция США — без согласования с официальным Дамаском. Военные России и США неоднократно констатировали, что меморандум выполняется, хотя и жаловались на сближение российских самолетов с кораблями и самолетами США и НАТО в других регионах.