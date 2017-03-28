Белый дом отрицает, что препятствовал показаниям и. о. генпрокурора по РФ

ВАШИНГТОН, 28 мар — РИА Новости, Алексей Богдановский. Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер опроверг публикацию Washington Post, в которой утверждалось, что администрация пыталась препятствовать показаниям назначенной при Бараке Обаме и. о. генпрокурора Салли Йейтс по "российскому влиянию" на выборы в США.

Министерство юстиции в марте уведомило Йейтс, что, по мнению администрации, большая часть ее возможных показаний на слушаниях в конгрессе должна быть запрещена в рамках концепции привилегии исполнительной власти, которой пользуется президент США против определенного вида преследований. Об этом свидетельствует попавшая в распоряжение издания переписка между министерством юстиции США и адвокатом Йейтс Дэвидом О'Нилом.

"Статья является неправдой", — заявил Спайсер в Twitter.

Последовал спор между Спайсером и журналистом газеты Эшли Паркер. "В ответ на утверждение Белого дома, что статья Washington Post "полностью лживая" я призываю прочесть документы самим", — написала Паркер, приложив переписку министерства юстиции с конгрессом о возможности показаний Йейтс. Спайсер уточнил, что эти документы он и сам имел в виду, но трактует противоположным образом, не усматривая какого-либо вмешательства администрации. "Документы настоящие. Прочитайте их и увидите, как вы ошибаетесь", — ответил пресс-секретарь журналистке в Twitter.

Во вторник комитет по разведке палаты представителей конгресса отменил запланированные на вторник закрытые слушания с директорами Федерального бюро расследований и Агентства национальной безопасности по "российскому влиянию" на выборы в США. Новая дата слушаний пока не назначена.

В феврале президент США Дональд Трамп уволил Йейтс, которая отказалась выполнять его указ об иммиграции.