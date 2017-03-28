Румынский суд приговорил экс-министра туризма к 6 годам тюрьмы за коррупцию

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Суд в Румынии приговорил бывшего министра туризма и регионального развития Румынии Елену Удрю к шести годам тюремного заключения по обвинению в коррупции и злоупотреблении служебным положением, передает агентство Рейтер.

Обвинения в адрес экс-министра были выдвинуты еще в феврале 2015 года.

По данным следствия, Удря и ее окружение вымогали взятки у различных компаний в обмен на выгодные подряды в сфере коммунального хозяйства. Кроме того, 43-летней женщине инкриминируется проведение боксерского боя, который был организован на средства министерства под предлогом акции в рамках повышения туристической привлекательности страны, сообщает агентство Рейтер.

Удря занимала пост министра туризма и регионального развития Румынии с 2009 по 2012 годы. Кроме этого, в конце 2014 года она принимала участие в прошедших в стране президентских выборах, однако не прошла во второй тур. Тогда победу во втором туре, состоявшемся в середине ноября, одержал Клаус Йоханес.