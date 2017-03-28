Более 60 полицейских пострадали в ходе столкновений в Кашмире

НЬЮ-ДЕЛИ, 28 мар — РИА Новости. По меньшей мере 63 полицейских пострадали в результате столкновения с протестующими в индийском штате Джамму и Кашмир, сообщает агентство ANI со ссылкой представителя Сил полиции центрального резерва (CRPF) Санджая Кумара.
Ранее также сообщалось, что о трех погибших мирных гражданах и одном ликвидированном боевике. Общее число пострадавших, как протестующих, так и полицейских, составило около 80 человек.
Сотрудники спецслужб были вынуждены применить силу против агрессивной толпы местных жителей. В настоящее время спецоперация закончена.
Беспорядки во вторник стали первым серьезным подобным инцидентом за последние полтора месяца. В штате Джамму и Кашмир активно действуют сепаратисты, выступающие за независимость или присоединение к Пакистану. Сепаратистов активно поддерживает часть местных жителей, нередко устраивая акции протеста, которые перерастают в беспорядки и столкновения с полицией.
Так, летом и осенью прошлого года Кашмирскую долину сотрясли массовые акции протеста после ликвидации активиста террористической группировки, более 90 человек погибли, около 12 тысяч человек пострадали.