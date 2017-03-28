Более 60 полицейских пострадали в ходе столкновений в Кашмире

НЬЮ-ДЕЛИ, 28 мар — РИА Новости. По меньшей мере 63 полицейских пострадали в результате столкновения с протестующими в индийском штате Джамму и Кашмир, сообщает агентство ANI со ссылкой представителя Сил полиции центрального резерва (CRPF) Санджая Кумара.

Ранее также сообщалось, что о трех погибших мирных гражданах и одном ликвидированном боевике. Общее число пострадавших, как протестующих, так и полицейских, составило около 80 человек.

Инцидент произошел во вторник в округе Будгам в районе населенного пункта Чадура. Беспорядки возникли в ходе спецоперации по поимке боевиков, которую проводили силовики. Боевики открыли по ним огонь, в результате завязался бой. Однако местные жители начали забрасывать силовиков камнями, пытаясь помешать спецоперации.

Сотрудники спецслужб были вынуждены применить силу против агрессивной толпы местных жителей. В настоящее время спецоперация закончена.

Беспорядки во вторник стали первым серьезным подобным инцидентом за последние полтора месяца. В штате Джамму и Кашмир активно действуют сепаратисты, выступающие за независимость или присоединение к Пакистану. Сепаратистов активно поддерживает часть местных жителей, нередко устраивая акции протеста, которые перерастают в беспорядки и столкновения с полицией.

Так, летом и осенью прошлого года Кашмирскую долину сотрясли массовые акции протеста после ликвидации активиста террористической группировки, более 90 человек погибли, около 12 тысяч человек пострадали.