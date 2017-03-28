Президентская гонка во Франции потеряла динамику, показал опрос

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Президентская гонка во Франции потеряла динамику, показатели популярности ее главных фаворитов не изменились, свидетельствуют данные опроса исследовательской компании Ifop, проведенного по заказу журнала Paris Match, телеканала Cnews и радиостанции Sud Radio.

По результатам исследования, за основателя партии "Вперед" Эммануэля Макрона в первом туре готовы проголосовать 25,5% респондентов, за лидера "Национального фронта" Марин Ле Пен — 25%. Третьим идет кандидат от партии "Республиканцы" Франсуа Фийон с 17,5% голосов.

Лидер "Непокорившейся Франции" Жан-Люк Меланшон получает 14%, а кандидат от правящей Соцпартии Бенуа Амон — 10,5%.

Эти данные не изменились по сравнению с прошлым опросом. Ранее аналогичную потерю динамики продемонстрировал опрос, проведенный компанией Opinionway.

Выборы президента Франции пройдут в два тура 23 апреля и 7 мая.

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