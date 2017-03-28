МИД Украины прокомментировал заочный арест Яценюка в России

КИЕВ, 28 мар — РИА Новости. Украинский МИД во вторник выразил возмущение решением суда в РФ о заочном аресте экс-премьера Украины Арсения Яценюка, обвинения по делу о бандитизме считает "абсурдными".

Накануне суд в Ессентуках заочно арестовал Яценюка, обвиняемого в бандитизме. В отношении экс-премьера заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в связи с тем, что он 21 февраля был объявлен в международный розыск. Сам Яценюк назвал решение российского суда и обвинения в его адрес "бредом". Минюст Украины считает данное решение незаконным.

"Министерство иностранных дел Украины выражает свое возмущение решением относительно заочного осуждения украинского политического деятеля А.П. Яценюка (премьер-министра Украины в 2014-2016 годах) в связи с тем, что "он 21 февраля 2017 года был объявлен российской стороной в международный розыск", — говорится в сообщении на сайте внешнеполитического ведомства.

Как утверждает МИД Украины, "абсурдные обвинения в уголовных преступлениях, которые стали основанием для вынесения данного решения, не имеют ничего общего ни с реальностью, ни со здравым смыслом".

Ранее глава СК РФ Александр Бастрыкин рассказал о ряде украинских деятелей, которые в РФ обвиняются в участии в преступлениях, совершенных в отношении военнослужащих российских Вооруженных сил и Внутренних войск МВД России в ходе контртеррористической операции на территории Чеченской Республики в период 1994–1995 годов. По его словам, следствие установило, что в эти годы в составе карательного отряда "Арго", а затем "Викинг" под руководством Александра Музычко против военнослужащих российских Вооруженных сил воевал и Яценюк.

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров полагает, что у СК РФ есть доводы по поводу участия Яценюка в боевых действиях в Чечне в 90-е годы, но сам его не видел и воином не считает.