Туск осудил закрытие пропускных пунктов на границе Абхазии с Грузией

БРЮССЕЛЬ, 28 мар — РИА Новости, Александр Шишло. Председатель Европейского совета Дональд Туск во вторник осудил закрытие Абхазией двух контрольно-пропускных пунктов на границе с Грузией.

"Я знаю, что в то время, как Европейский союз открывает свои границы для Грузии, у вас есть сосед (Россия – ред.), который помогает в создании новых границ с тем, чтобы ограничить вашу свободу даже внутри вашей суверенной страны", — сказал он после встречи в Брюсселе с премьер-министром Грузии Георгием Квирикашвили.

Премьер официально стал первым грузинским гражданином, воспользовавшимся безвизовым режимом ЕС для Грузии, который вступил в силу со вторника.

Туск заявил о поддержке Евросоюзом суверенитета и территориальной целостности Грузии, а также "мирного урегулирования конфликта в Грузии".

В конце декабря кабинет министров Абхазии принял решение закрыть пункты пропуска "Набакиа" и "Отобая" на границе с Грузией. При этом было объявлено, что продолжит работать пункт пропуска в районе села Папынырхуа, а также КПП, который используется исключительно для обслуживания ИнгурГЭС.