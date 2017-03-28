Россия и Иран выступили за сосредоточение мировых усилий против терроризма

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Россия и Иран выступают за противодействие терроризму через сосредоточение мировых усилий, говорится в совместном заявлении по итогам переговоров президента РФ Владимира Путина с иранским коллегой Хасаном Роухани.

"Президенты России и Ирана, подчеркивая необходимость противодействия терроризму, в том числе посредством сосредоточения мировых усилий на предотвращении насильственного экстремизма, приветствуют принятие Генассамблеей ООН резолюции "Мир против насилия и экстремизма",- говорится в заявлении.

Как отмечается в документе, лидеры двух государств "настаивают на необходимости всемирного противодействия идеям такфиризма (радикальное направление в исламе) как основному стимулу, подталкивающему молодежь в сторону террористических группировок".

В заявлении говорится об обеспокоенности ростом числа террористических актов, совершаемых в различных регионах мира боевиками из "Исламского государства"*, "Джебхат ан-Нусры"* и "Аль-Каиды"*. "Стороны решительно осудили подлый террористический акт", в результате которого погиб российский посол в Турции Андрей Карлов, говорится в документе, а также нападения на дипмиссию РФ в Дамаске, посольства Ирана в Бейруте и Багдаде.

* Террористическая организация, запрещенная в России.