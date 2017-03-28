Путин отметил эффективную работу с Ираном по международным вопросам

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Россия и Иран эффективно работают по международным вопросам, в решении острых проблем, по этим направлениям страны добиваются результатов, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом Ирана Хасаном Роухани.

"Мы работаем, и весьма эффективно, практически по всем направлениям: это и международная деятельность, решение крупных и очень острых проблем, проводим в сфере экономики. И в последнее время, в последние годы по всем этим направлениям мы добиваемся значительных результатов", — сказал Путин.