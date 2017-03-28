Главком ВС США в Европе обвинил РФ в стремлении "ослабить единство" НАТО

ВАШИНГТОН, 28 мар — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Командующий вооруженными силами НАТО и США в Европе американский генерал Кертис Скапаротти обвинил Россию в попытках "ослабить единство" НАТО.

"Россия уважает НАТО. Это одна из причин, почему она пытается подорвать позиции альянса и ослабить единство его членов", — сказал он на слушаниях в конгрессе США.

Отношения НАТО с Россией обострились в марте 2014 года на фоне присоединения Крыма к России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что Россия ни для кого не представляет угрозы, однако не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. В конце декабря российский министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что группировка НАТО у границ России за десять лет увеличилась в три раза, а у западных границ — в восемь раз.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не видит непосредственной угрозы со стороны РФ для восточного фланга НАТО. В Москве неоднократно подчеркивали, что Россия никогда не будет нападать на какую-либо страну НАТО.