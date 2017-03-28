В Нацбанке Украины прокомментировали данные о покупке "дочки" Сбербанка

КИЕВ, 28 мар — РИА Новости. Национальный банк Украины пока не получал официального уведомления и необходимых документов от потенциальных покупателей украинской "дочки" Сбербанка, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе регулятора.
"На данный момент Национальный банк не получал официального уведомления от потенциальных инвесторов по покупке ОАО "Сбербанк" или соответствующих документов", — сообщили в Нацбанке.
Украина с 23 марта сроком на один год ввела санкции против всех пяти работающих в стране структур российских госбанков: украинских Сбербанка и ВТБ, "БМ Банка" ("внучка" ВТБ), Проминвестбанка ("дочка" ВЭБа) и VS Bank ("дочка" Сбербанка). Им запрещен вывод капиталов за пределы Украины в пользу связанных с ними лиц. Российские госбанки ищут пути выхода с рынка Украины.