В Нацбанке Украины прокомментировали данные о покупке "дочки" Сбербанка

КИЕВ, 28 мар — РИА Новости. Национальный банк Украины пока не получал официального уведомления и необходимых документов от потенциальных покупателей украинской "дочки" Сбербанка, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе регулятора.

Сбербанк в понедельник объявил о продаже 100% акций своей украинской "дочки" консорциуму инвесторов — латвийскому "Норвик банку" и белорусской частной компании. В Сбербанке ожидают закрытия сделки в первом полугодии 2017 года после получения согласия регуляторов Украины и Латвии. "Норвик банк" позже сообщил, что мажоритарным акционером консорциума, который приобретает украинский Сбербанк, является Саид Гуцериев, сын бизнесмена Михаила Гуцериева.

"На данный момент Национальный банк не получал официального уведомления от потенциальных инвесторов по покупке ОАО "Сбербанк" или соответствующих документов", — сообщили в Нацбанке.

Регулятор отмечает, что решение о согласовании сделки будет принимается в рамках "единых для всех существующих нормативных требований и законодательства".

Украина с 23 марта сроком на один год ввела санкции против всех пяти работающих в стране структур российских госбанков: украинских Сбербанка и ВТБ, "БМ Банка" ("внучка" ВТБ), Проминвестбанка ("дочка" ВЭБа) и VS Bank ("дочка" Сбербанка). Им запрещен вывод капиталов за пределы Украины в пользу связанных с ними лиц. Российские госбанки ищут пути выхода с рынка Украины.