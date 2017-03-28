Трамп предложил преемника Кэролайн Кеннеди на пост посла США в Японии

ВАШИНГТОН, 28 мар — РИА Новости, Алексей Богдановский. Президент США Дональд Трамп в понедельник предложил преемника Кэролайн Кеннеди на пост посла США в Японии, сообщил Белый дом.

Трамп выдвинул на утверждение в сенат кандидатуру бизнесмена Уильяма Фрэнсиса Хагерти. Хагерти известен как основатель частной инвестиционной и консалтинговой фирмы Hagerty Peterson and Company, он также работал в правительства штата Теннесси.

Кэролайн Кеннеди является послом в Японии с 2013 года. Она является назначенцем экс-президента Барака Обамы. Кэролайн — дочь президента Джона Кеннеди и его супруги Жаклин Кеннеди.

Администрация Трампа ранее объявила, что все послы США за рубежом, являющиеся политическими назначенцами, будут заменены. Это обычная практика в США, где послы играют политическую роль и далеко не всегда являются кадровыми дипломатами.