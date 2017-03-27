Порошенко обсудил с послами G7 и ЕС антироссийские санкции

КИЕВ, 27 мар — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко обсудил с послами G7 и ЕС выполнение минских договоренностей по Донбассу и сохранение санкций против РФ, сообщила в понедельник пресс-служба украинского президента.

По данным пресс-службы, на встрече стороны уделили особое внимание обострению ситуации в Донбассе.

"В этом контексте было решено продолжать давление на российскую власть с целью возвращения ситуации в рамки минских договоренностей, в том числе путем сохранения и, в случае необходимости, усиления международных санкций против РФ", — говорится в сообщении пресс-службы по итогам встречи.