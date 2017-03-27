Слуцкий надеется на "общий знаменатель" в ПА ОБСЕ по украинскому досье

С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 мар — РИА Новости. Парламентская ассамблея ОБСЕ является эффективной площадкой для обсуждения самых разных вопросов взаимодействия, есть надежда на общий знаменатель по украинскому досье, заявил журналистам в понедельник глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий.

Комментируя встречу с главой ПА ОБСЕ Кристин Муттонен, он отметил, что вопросов о проведении митингов в России после встречи со спикером Госдумы Вячеславом Володиным у нее не осталось.

"Она оказалась полностью удовлетворена ответом Вячеслава Володина. Это ещё раз доказывает, что ПА ОБСЕ эффективная площадка для обсуждения самых разных вопросов взаимодействия. Надеемся, что в рамках сотрудничества в этой организации нам удастся прийти к общему знаменателю по самым чувствительным вопросам международной повестки дня, в том числе и украинскому досье", — сказал парламентарий.

Ранее в понедельник Володин на встрече с Муттонен заявил, что правоохранительные органы в России действуют более корректно по отношению к участникам митингов, чем многие их коллеги в европейских странах. Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 10 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

Несанкционированная властями акция прошла в воскресенье в центре Москвы. На Тверской улице и на прилегающих территориях, по оценкам полиции, находилось порядка 7-8 тысяч человек. Глава департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Владимир Черников заявил РИА Новости, что было задержано более 600 человек. В ходе акции один из полицейских получил травму головы. И.о. руководителя управления по взаимодействию со СМИ Следственного комитета РФ Светлана Петренко сообщила, что СК располагает оперативной информацией о предложениях вознаграждения в случае задержания за участие в этой акции участникам мероприятия, в том числе подросткам. По ее словам, эти сведения проверят в рамках расследования уголовного дела о хулиганстве и нападениях на полицейских.

В пресс-службе столичного главка МВД в понедельник сообщили РИА Новости, что большинство задержанных на несанкционированной акции в центре Москвы отпущены из территориальных отделов полиции, за исключением лиц, которые подлежат доставке в суды для рассмотрения дел об административных правонарушениях.