СМИ выяснили причины захвата здания в поселковом совете Одесской области

КИЕВ, 27 мар — РИА Новости. Полиция обеспечивает правопорядок в поселковом совете Затоки Одесской области, о захвате которого сообщили местные СМИ, совет работает в обычном режиме, пишет интернет-издание "Украинская правда" со ссылкой на пресс-секретаря Нацполиции Украины Ярослава Тракало.

Ранее сообщалось, что неизвестные вооруженные люди захватили в Затоке здания полиции и поселкового совета. По словам врио главы поселкового совета Наталья Вернигора, здание захватили "рейдеры" в связи с "земельным делом".

Пресс-секретарь Нацполиции заявил, что в понедельник в полицию действительно поступило сообщение секретаря Затокского поселкового совета Вернигоры о том, что возле здания находятся неизвестные лица в камуфляжной одежде. На место отправилась группа быстрого реагирования.

"По прибытии было установлено, что возле админздания поселкового совета находятся представители одной из общественных организаций, к которым накануне с обращением по охране общественного порядка на территории админздания сельсовета обратилась секретарь Затокского поселкового совета Галина Барановская", – уточнил Тракало, добавив, что обе женщины называют себя секретарями совета.

Работники полиции установили личности присутствующих и проверили транспортные средства возле поселкового совета. Нарушение общественного порядка зафиксировано не было, сообщил он.

"Сейчас в административном здании совета находятся Барановская, депутаты поселкового совета и местные жители. Полиция обеспечивает порядок. Поселковый совет работает в обычном режиме", – добавил представитель полиции.

По данным издания, в Затоке обострился конфликт между силами, которые представляют интересы двух групп застройщиков и пытаются взять под контроль поселковый совет. "Украинская правда" пишет, что речь идет о Вернигоре, которая была назначена секретарем поселкового совета еще в мае 2016 года, однако приступила к исполнению обязанностей только в сентябре того же года. Другие силы представляет Барановская, которую секретарем на внеочередном заседании избрала часть поселкового совета.