КамАЗ врезался в дом на юге Киргизии, госпитализированы 28 военных

БИШКЕК, 27 мар – РИА Новости. Военный КамАЗ с солдатами потерял управление и врезался в дом на юге Киргизии: в больницу попали 28 военнослужащих комитета по делам обороны республики, сообщили РИА Новости в Минздраве республики.
"Двадцать восемь военнослужащих госпитализированы в Кадамжайскую районную больницу, некоторые из них находятся в тяжелом состоянии в реанимации", — рассказали в Минздраве Киргизии.
По информации Минздрава, в район по линии санавиации направлена бригада врачей Ошской областной объединенной клинической больницы.