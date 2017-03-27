КамАЗ врезался в дом на юге Киргизии, госпитализированы 28 военных

БИШКЕК, 27 мар – РИА Новости. Военный КамАЗ с солдатами потерял управление и врезался в дом на юге Киргизии: в больницу попали 28 военнослужащих комитета по делам обороны республики, сообщили РИА Новости в Минздраве республики.

"Двадцать восемь военнослужащих госпитализированы в Кадамжайскую районную больницу, некоторые из них находятся в тяжелом состоянии в реанимации", — рассказали в Минздраве Киргизии.

По предварительным данным, ДТП произошло в городе Кадамжай вечером в понедельник. Бортовой КамАЗ, перевозивший военных, врезался в строящийся дом.

По информации Минздрава, в район по линии санавиации направлена бригада врачей Ошской областной объединенной клинической больницы.