В ООН рассчитывают на соблюдение прав задержанных на акции в России

ООН, 27 мар — РИА Новости, Ольга Денисова. В ООН рассчитывают на соблюдение предусмотренных законом процедур в отношении задержанных на несанкционированной акции в Москве, заявил заместитель официального представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак в понедельник.
"Мы уважаем право на мирный протест по всему миру и надеемся, что оно будет уважаться", — добавил он.
В воскресенье в Москве прошла несанкционированная акция, организованная оппозиционером Алексеем Навальным. Ранее власти Москвы отказали в проведении 26 марта шествия в центре столицы, предложив его сторонникам альтернативные площадки, но те отказались. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявлял, что призывы выходить на улицы в центре Москвы не что иное, как провокации. По данным главы департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Владимира Черникова в ходе акции было задержано более 600 человек.
В пресс-службе столичного главка МВД в понедельник сообщили РИА Новости, большинство задержанных на несанкционированной акции в центре Москвы отпущены из территориальных отделов полиции, за исключением лиц, которые подлежат доставке в суды для рассмотрения дел об административных правонарушениях.
Песков напомнил, что акция не была согласована с властями, при этом в установленные сроки были предложены две альтернативные площадки — для акции и для шествия, которые были отвергнуты организаторами акции.