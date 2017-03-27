В ООН рассчитывают на соблюдение прав задержанных на акции в России

ООН, 27 мар — РИА Новости, Ольга Денисова. В ООН рассчитывают на соблюдение предусмотренных законом процедур в отношении задержанных на несанкционированной акции в Москве, заявил заместитель официального представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак в понедельник.

Он отметил, что в ООН следят за событиями в России и осведомлены о задержаниях в ходе акций. "Надеемся на проведение надлежащих правовых процедур, что основополагающие права людей на протест будут соблюдены", — сказал Хак на брифинге.

"Мы уважаем право на мирный протест по всему миру и надеемся, что оно будет уважаться", — добавил он.

В воскресенье в Москве прошла несанкционированная акция, организованная оппозиционером Алексеем Навальным. Ранее власти Москвы отказали в проведении 26 марта шествия в центре столицы, предложив его сторонникам альтернативные площадки, но те отказались. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявлял, что призывы выходить на улицы в центре Москвы не что иное, как провокации. По данным главы департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Владимира Черникова в ходе акции было задержано более 600 человек.

В пресс-службе столичного главка МВД в понедельник сообщили РИА Новости, большинство задержанных на несанкционированной акции в центре Москвы отпущены из территориальных отделов полиции, за исключением лиц, которые подлежат доставке в суды для рассмотрения дел об административных правонарушениях.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле с уважением относятся к гражданской позиции людей, но только в том случае, если они высказывают ее в формате, предусмотренном законом и в согласованных местах, что гарантирует их безопасность, при этом такого же уважения не может быть проявлено к тем, кто сознательно вводит людей в заблуждение, провоцируя на незаконные действия.

Песков напомнил, что акция не была согласована с властями, при этом в установленные сроки были предложены две альтернативные площадки — для акции и для шествия, которые были отвергнуты организаторами акции.