Куда поехать летом: самые недорогие туристические направления Европы

Эксперты из британской компании Post Office Travel Money составили рейтинг наименее затратных туристических направлений Европы. Они подсчитали, во сколько обойдется двоим путешественникам проживание в отеле на две ночи, транспорт от аэропорта до центра города, питание и развлечения. Самые бюджетные для отдыха европейские города — в подборке РИА Новости.