В Южном Судане выросло число жертв нападения на сотрудников гуммиссии

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Число погибших в результате нападения 25 марта на сотрудников гуманитарной миссии в Южном Судане возросло до семи, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.

Ранее Управление по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) сообщило о гибели шести сотрудников гуманитарной миссии при нападении неизвестных.

По данным агентства, седьмым погибшим стал водитель попавшего в засаду автомобиля с гуманитарными работниками. Сообщается, что среди погибших были четыре гражданина Южного Судана, а также три кенийца. Все они работали на общественную организацию GRADO (Grass Roots Empowerment for Development Organization).

В некоторых районах Южного Судана 20 февраля был объявлен режим чрезвычайной ситуации в связи с голодом. По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), ЮНИСЕФ и Всемирной продовольственной программы (ВПП), число голодающих составляет 100 тысяч человек, еще миллион человек классифицируются как находящиеся на грани голода, почти пять миллионов человек (40% населения страны) нуждаются в срочной продовольственной помощи. В начале марта гуманитарные агентства ООН доставили продовольственную помощь для более 130 тысяч человек в Южном Судане.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш ранее заявлял, что центры гуманитарной поддержки местному населению подвергаются регулярным грабежам, а правительство страны препятствует доставке гуманитарной помощи в пострадавшие районы.