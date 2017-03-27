Постпред США при ООН прокомментировала идею отказа от ядерного оружия

ООН, 27 мар — РИА Новости, Ольга Денисова. Возможности отказаться от ядерного оружия сегодня нет, в том числе, из-за действий КНДР, заявила в понедельник постоянный представитель США при ООН Никки Хейли.

"Мы стоим здесь, объединенные тем, что однажды, как мы надеемся, мы выйдем и скажем, что не нуждаемся в ядерном оружии. Но сегодня, в это время, в ситуации, которой мы находимся, у нас, к сожалению, нет возможности это сделать", — заявила Хейли журналистам перед открытием конференции Генеральной Ассамблеи ООН по выработке конвенции о полном запрещении ядерного оружия.

"Есть ли кто-то, кто верит, что Северная Корея согласится отказаться от ядерного оружия?" — добавила Хейли.