США
28.0328 марта00:25МСК
USD57.02-0.40
EUR61.96+0.10
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

Украинскому генералу дали семь лет тюрьмы за крушение военного самолета

Сюжет:
Ситуация на Украине. Март 2017 (472)
17:2027.03.2017
(обновлено: 17:45 27.03.2017)
153044
Ополченцы на месте падения военно-транспортного самолета ИЛ-76 ВВС Украины. Архивное фото
© РИА Новости. Валерий Мельников
Перейти в фотобанк

КИЕВ, 27 мар — РИА Новости. Суд в Днепропетровской области в понедельник приговорил генерал-майора Генштаба вооруженных сил Украины Виктора Назарова к семи годам лишения свободы, признав его виновным в халатном отношении к военной службе, которое стало причиной крушения самолета украинской армии Ил-76 под Луганском, в результате чего погибли 49 человек.

Вертолет. Архивное фото
© Fotolia/ ju_skz
При крушении вертолета в Донбассе погибли пять украинских силовиков

В июне 2014 года в районе луганского аэропорта был сбит украинский военный самолет Ил-76, в результате чего погибли 40 десантников и девять членов экипажа. Задействованные в спецоперации силовики заявили, что самолет сбили ополченцы.

"Виктора Назарова признать виновным по части третьей статьи 425 Уголовного кодекса Украины (халатное отношение к военной службе) и назначить ему наказание в виде семи лет лишения свободы", — говорится в зачитанном в понедельник приговоре Павлоградского горрайонного суда. Трансляция из зала суда велась на сайте "Судебная власть Украины".

Прокуратура требовала назначить Назарову максимальное наказание по этой статье — восемь лет тюрьмы.

Также суд удовлетворил гражданские иски родственников погибших к Минобороны Украины о возмещении по 500 тысяч гривен (около 18,5 тысячи долларов) за моральный ущерб.

Ранее украинская прокуратура возложила вину за крушение самолета на Назарова, который занимал тогда должность первого замглавы штаба военной операции украинских силовиков в Донбассе – замначальника Генштаба ВСУ. Против него было заведено уголовное дело по статье "халатное отношение к военной службе". По версии следствия, Назаров не принял во внимание информацию Службы безопасности Украины о существовании угрозы для самолета и разрешил проведение спецоперации по доставке роты военных в луганский аэропорт. Сам Назаров свою вину в ходе следствия не признал.

Комментировать
+
В мире
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
Комментировать
Популярные комментарииВсе комментарии
Андрей С
О как))) генералом которые бойню типа "своих" устроили в котлах звания дали)) а этого приговорили))) сдается, что самолет был просто поводом в возне мышино-подковорной))) но главное, что сидит.Жаль, что не за уничтожение или попытку уничтожения народа ЛНР и ДНР, а за гибель своих бандеровских вояк.
19:54
27.03.2017
ОтветитьНе отвечать
Комментировать
 
DirectAdvert





Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
* Все поля обязательны к заполнению
Заявка успешно отправлена