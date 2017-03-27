Украинскому генералу дали семь лет тюрьмы за крушение военного самолета

КИЕВ, 27 мар — РИА Новости. Суд в Днепропетровской области в понедельник приговорил генерал-майора Генштаба вооруженных сил Украины Виктора Назарова к семи годам лишения свободы, признав его виновным в халатном отношении к военной службе, которое стало причиной крушения самолета украинской армии Ил-76 под Луганском, в результате чего погибли 49 человек.

В июне 2014 года в районе луганского аэропорта был сбит украинский военный самолет Ил-76, в результате чего погибли 40 десантников и девять членов экипажа. Задействованные в спецоперации силовики заявили, что самолет сбили ополченцы.

"Виктора Назарова признать виновным по части третьей статьи 425 Уголовного кодекса Украины (халатное отношение к военной службе) и назначить ему наказание в виде семи лет лишения свободы", — говорится в зачитанном в понедельник приговоре Павлоградского горрайонного суда. Трансляция из зала суда велась на сайте "Судебная власть Украины".

Прокуратура требовала назначить Назарову максимальное наказание по этой статье — восемь лет тюрьмы.

Также суд удовлетворил гражданские иски родственников погибших к Минобороны Украины о возмещении по 500 тысяч гривен (около 18,5 тысячи долларов) за моральный ущерб.

Ранее украинская прокуратура возложила вину за крушение самолета на Назарова, который занимал тогда должность первого замглавы штаба военной операции украинских силовиков в Донбассе – замначальника Генштаба ВСУ. Против него было заведено уголовное дело по статье "халатное отношение к военной службе". По версии следствия, Назаров не принял во внимание информацию Службы безопасности Украины о существовании угрозы для самолета и разрешил проведение спецоперации по доставке роты военных в луганский аэропорт. Сам Назаров свою вину в ходе следствия не признал.