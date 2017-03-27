СМИ узнали, когда КНДР планирует провести новые ядерные испытания

ТОКИО, 27 мар — РИА Новости, Екатерина Плясункова. КНДР может провести новые, шестые с 2006 года ядерные испытания в апреле, сообщило агентство Ренхап со ссылкой на источник в дипломатических кругах КНР.

"Существует вероятность, что КНДР проведет дополнительные ядерные испытания, однако невозможно с точностью говорить о том, что это произойдет между саммитом США-Китай (в начале апреля) и днем рождения Ким Ир Сена (15 апреля). Они (испытания) могут быть проведены и в районе 25 апреля, когда отмечается День Армии (25 апреля)", — подчеркнул собеседник агентства.

Он также отметил, что "особую тревогу вызывают данные о том, что КНДР ведет земляные работы сразу в двух тоннелях на полигоне". "Необходимо проведение тщательного анализа, чтобы определить, будут ли при ядерных испытаниях задействованы оба тоннеля одновременно или с коротким промежутком по времени, а также установить тип ядерных материалов, которые будут использоваться", — добавил источник агентства.

Пятые с 2006 года ядерные испытания КНДР были проведены 9 сентября, несмотря на запрет со стороны Совета Безопасности ООН.

Также с начала этого года северокорейские военные неоднократно осуществляли пуски баллистических ракет. Последний пуск четырех ракет, предположительно, нового типа, был проведен в начале марта. Три из них упали в исключительной экономической зоне Японии.

По данным министерства обороны Японии, ракеты достигли района в Японском море в 300-350 километрах к западу от полуострова Ога префектуры Акита. Материального ущерба от пусков зафиксировано не было.