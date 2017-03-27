Прокуратура Украины возбудила дело после крушения вертолета в Донбассе

КИЕВ, 27 мар — РИА Новости. Военная прокуратура возбудила уголовное дело по факту катастрофы военного вертолета Ми-2 в Донецкой области, сообщается в понедельник на сайте Генпрокуратуры Украины.
"Военной прокуратурой сил антитеррористической операции начато досудебное расследование по признакам преступления, предусмотренного статьей 416 УК Украины (нарушение правил полетов, повлекшее катастрофу летательного аппарата)", — сообщает прокуратура.
В настоящее время принимаются меры для установления обстоятельств происшествия.