Прокуратура Украины возбудила дело после крушения вертолета в Донбассе

КИЕВ, 27 мар — РИА Новости. Военная прокуратура возбудила уголовное дело по факту катастрофы военного вертолета Ми-2 в Донецкой области, сообщается в понедельник на сайте Генпрокуратуры Украины.

В воскресенье Минобороны Украины сообщило о крушении вертолета у города Краматорска в Донбассе. По данным ведомства, погибли пять военных — трое членов экипажа и двое пассажиров. В ведомстве заявляют, что инцидент произошел из-за столкновения с линией электропередачи.

"Военной прокуратурой сил антитеррористической операции начато досудебное расследование по признакам преступления, предусмотренного статьей 416 УК Украины (нарушение правил полетов, повлекшее катастрофу летательного аппарата)", — сообщает прокуратура.

В настоящее время принимаются меры для установления обстоятельств происшествия.