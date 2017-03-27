Зять Трампа готов ответить в конгрессе на вопросы о "связях с Россией"

ВАШИНГТОН, 27 мар — РИА Новости, Алексей Богдановский. Зять и по совместительству советник президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер заявил о намерении выступить перед комитетом сената по разведке в связи с расследованием "российских связей" Трампа, сообщает телеканал CNN со ссылкой на представителя Белого дома.

President Trump's son-in-law Jared Kushner offers to meet with Senate Intel Committee over Russia meetings https://t.co/E9s4U5ZDym pic.twitter.com/tfrhl0dgKa — CNN (@CNN) 27 марта 2017 г.

"На протяжении предвыборной кампании и переходного периода Джаред Кушнер был официальным представителем для контактов с иностранными правительствами и официальными лицами. Учитывая эту роль, он вызвался выступить перед комитетом (по разведке — ред.) председателя (Ричарда) Берра, но еще не получил подтверждения (выступления)", — заявил неназванный представитель Белого дома.

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Американские сенаторы, ведущие расследование о "российских связях" Трампа, заинтересовались информацией СМИ, утверждающих, что его зять и близкий советник Джаред Кушнер в декабре прошлого года провел встречу с главой Внешэкономбанка Сергеем Горьковым, пишет газета New York Times.

Ранее стало известно, что Кушнер и экс-советник президента нацбезопасности Майкл Флинн в декабре прошлого года встречались с российским послом в США Сергеем Кисляком в нью-йоркской башне Trump Tower.

Как утверждает New York Times, ссылающаяся на источники в администрации и конгрессе, по просьбе российского дипломата в том же месяце состоялась встреча Кушнера с председателем Внешэкономбанка Горьковым.

Как пишет газета, в момент встречи Кушнер еще не ушел в отставку с поста топ-менеджера Kushner Companies и пытался привлечь инвестиции в один из ключевых объектов недвижимости компании. Отмечается, что сенаторы намерены выяснить, не обсуждалось ли финансирование данного проекта в разговоре Кушнера и главы Внешэкономбанка.

Представитель Белого дома Хоуп Хикс признала факт встречи, заявив, что в ходе получасового разговора стороны не касались ни деловых интересов Кушнера, ни санкций, введенных американской администрацией против РФ и Внешэкономбанка, в частности. Она отметила, что Кушнер готов побеседовать с сенаторами о своих встречах с Кисляком и Горьковым.

РИА Новости пока не располагает комментариями Внешэкономбанка по публикации в американской газете.

Американские телеканалы со ссылкой на спецслужбы регулярно обвиняют Трампа в "связях с Россией", которые, по их утверждению, могли привести к победе Трампа на выборах. Россия неоднократно опровергала обвинения американских спецслужб в попытках повлиять на выборы в США. Утечки в СМИ о том, что представители предвыборного штаба Дональда Трампа постоянно общались с представителями российской разведки, в Кремле также назвали не опирающимися на факты. Опроверг их и Белый дом.