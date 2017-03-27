Зять Трампа готов ответить в конгрессе на вопросы о "связях с Россией"

16:5027.03.2017
(обновлено: 17:03 27.03.2017)
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ВАШИНГТОН, 27 мар — РИА Новости, Алексей Богдановский. Зять и по совместительству советник президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер заявил о намерении выступить перед комитетом сената по разведке в связи с расследованием "российских связей" Трампа, сообщает телеканал CNN со ссылкой на представителя Белого дома.
"На протяжении предвыборной кампании и переходного периода Джаред Кушнер был официальным представителем для контактов с иностранными правительствами и официальными лицами. Учитывая эту роль, он вызвался выступить перед комитетом (по разведке — ред.) председателя (Ричарда) Берра, но еще не получил подтверждения (выступления)", — заявил неназванный представитель Белого дома.
Американские сенаторы, ведущие расследование о "российских связях" Трампа, заинтересовались информацией СМИ, утверждающих, что его зять и близкий советник Джаред Кушнер в декабре прошлого года провел встречу с главой Внешэкономбанка Сергеем Горьковым, пишет газета New York Times.
Ранее стало известно, что Кушнер и экс-советник президента нацбезопасности Майкл Флинн в декабре прошлого года встречались с российским послом в США Сергеем Кисляком в нью-йоркской башне Trump Tower.
Как утверждает New York Times, ссылающаяся на источники в администрации и конгрессе, по просьбе российского дипломата в том же месяце состоялась встреча Кушнера с председателем Внешэкономбанка Горьковым.
Во вторник издание Politico, ссылаясь на слова юриста Джейми Горелика, сообщило, что у Иванки Трамп в резиденции президента США появится собственный кабинет и доступ к секретной информации. На фото: Иванка Трамп на совместной пресс-конференции президента США и канцлера Германии, 17 марта 2017 года.
При этом Иванка не будет занимать официального поста госслужащей и не будет получать зарплату. На фото: Дональд Трамп с дочерью идут к президентскому вертолету в Вашингтоне, 1 февраля 2017 года.
Юрист Иванки Трамп утверждает, что дочь станет "глазами и ушами" президента и будет давать ему советы "по широкому спектру" вопросов. На фото: Иванка Трамп во время форума, посвященного разработке стратегии управления для должностных лиц, 3 февраля 2017 года.
Сразу после инаугурации Дональд Трамп сообщил журналистам, что Иванка может со временем перейти на работу в Белый дом. На фото: канцлер Германии Ангела Меркель и Иванка Трамп во время переговоров, 17 марта 2017 года.
Тогда же Трамп назначил мужа Иванки, Джареда Кушнера, своим старшим советником в Белом доме. На фото: Иванка Трамп и ее муж перед пресс-конференцией президента США и премьер-министра Японии, 10 февраля 2017 года.
Еще до переезда Трампа в Белый дом некоторые аналитики сходились во мнении, что Иванка может во время президентства отца "выполнять роль, схожую с ролью первой леди". На фото: Иванка Трамп слушает выступление премьер-министра Ирландии во время приема, посвященного дню Святого Патрика, в Вашингтоне, 16 марта 2017 года.
Именно Иванка принимала активное участие в кампании Трампа и произносила речи на митингах чаще, чем его жена Меланья. На фото: советник Белого дома Джаред Кушнер и его жена выходят из особняка Трампа Мар-а-Лаго в Палм Бич, 11 февраля 2017 года.
Еще до инаугурации отца Иванка приняла участие во встрече Трампа с премьер-министром Японии Синдзо Абэ. На фото: Дональд Трамп с дочерью во время выступления в Trump Tower в Нью-Йорке, 11 января 2017 года.
После того как Трамп стал хозяином Белого дома, Иванка и ее муж переехали из Нью-Йорка в Вашингтон, где купили собственный дом.
На фото: Иванка Трамп и ее супруг аплодируют речи президента США в Капитолии, 28 февраля 2017 года.
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо, президент канадской корпорации TransAlta Даун Фарелл и Иванка Трамп на переговорах в Белом доме, 13 февраля 2017 года.
По данным СМИ, Иванка и ее муж Джаред Кушнер заблокировали проект указа, отменявшего запрет на дискриминацию геев и лесбиянок на рабочем месте. На фото: старший советник президента Джаред Кушнер и Иванка Трамп у Белого дома, 3 марта 2017 года.
Кроме того, Иванка и Джаред настояли на том, чтобы президент США отказался от идеи вывести страну из Парижского соглашения по климату. На фото: Иванка Трамп приветствует членов израильской делегации, прибывших на переговоры в Вашингтон, 15 февраля 2017 года.
Иванка Трамп на встрече с руководителями крупных промышленных предприятий в Белом доме, 23 февраля 2017 года.
Старший советник Белого дома Джаред Кушнер и Иванка Трамп с детьми спускаются по трапу борта номер один в Уэст-Палм-Бич, где проходила встреча президента США и премьер-министра Японии, 10 февраля 2017.
Иванка Трамп и министр торговли Уилбур Росс во время пресс-конференции президента США и канцлера Германии, 17 марта 2017 года.
Как пишет газета, в момент встречи Кушнер еще не ушел в отставку с поста топ-менеджера Kushner Companies и пытался привлечь инвестиции в один из ключевых объектов недвижимости компании. Отмечается, что сенаторы намерены выяснить, не обсуждалось ли финансирование данного проекта в разговоре Кушнера и главы Внешэкономбанка.
Представитель Белого дома Хоуп Хикс признала факт встречи, заявив, что в ходе получасового разговора стороны не касались ни деловых интересов Кушнера, ни санкций, введенных американской администрацией против РФ и Внешэкономбанка, в частности. Она отметила, что Кушнер готов побеседовать с сенаторами о своих встречах с Кисляком и Горьковым.
РИА Новости пока не располагает комментариями Внешэкономбанка по публикации в американской газете.
Американские телеканалы со ссылкой на спецслужбы регулярно обвиняют Трампа в "связях с Россией", которые, по их утверждению, могли привести к победе Трампа на выборах. Россия неоднократно опровергала обвинения американских спецслужб в попытках повлиять на выборы в США. Утечки в СМИ о том, что представители предвыборного штаба Дональда Трампа постоянно общались с представителями российской разведки, в Кремле также назвали не опирающимися на факты. Опроверг их и Белый дом.