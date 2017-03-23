Матвиенко назвала причину кризиса в сфере безопасности в Европе

ВЕНА, 23 мар — РИА Новости. В России считают главной причиной кризисного состояния безопасности в Европе политику, проводимую западными партнёрами после распада СССР, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Российская делегация во главе с Матвиенко накануне прибыла в Вену для участия в конференции "Политика безопасности ОБСЕ – взгляд со стороны женщин", которая организована Парламентской ассамблеей ОБСЕ. Спикер Совфеда выступает с докладом в рамках сессии, посвященной вызовам и перспективам формирования новой общеевропейской архитектуры безопасности.

По её словам, нынешняя обстановка в Европе характеризуется дефицитом доверия в отношениях государств, политической напряжённостью, "замораживанием", а то и свертыванием экономических связей, применением санкций, резко возросшей военной активностью НАТО.

"Мы, в России, считаем, что главная причина кризисного состояния безопасности в Европе – это политика, проводимая нашими западными партнерами после распада Советского Союза", — заявила Матвиенко, выступая на конференции.

Она отметила, что "это событие было воспринято рядом государств как большая геополитическая удача", открывающая перед Западом возможность строительства однополярного мира при игнорировании сложившихся норм международного права. Именно такой подход, по её словам, "открыл дорогу к постепенной деградации системы безопасности в Европе и в мире в целом".

При этом спикер СФ отметила, что сейчас "мир переживает тектонические изменения, взамен однополярного мироустройства рождается многополярная модель, появляются новые центры экономического и политического влияния". Этот процесс, уточнила она, идет болезненно, не способствует большей безопасности, а, наоборот, чреват новыми вызовами, в числе которых самым опасным является международный терроризм.

Тем не менее, "продвижение в решении проблем общеевропейской безопасности может стать реальностью даже в самых сложных условиях", подчеркнула она. Главным для этого является добрая воля, равноправие, уважение законных интересов всех стран и народов Европы, добавила Матвиенко.