Заключенные в американской тюрьме отпустили двух заложников

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Заключенные, захватившие в заложники охранников тюрьмы в американском штате Делавэр, отпустили двух человек, еще двое остаются в руках злоумышленников, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.
Ранее сообщалось, что заключенные захватили в заложники несколько охранников в тюрьме строгого режима в американском штате Делавэр. Изначально власти сообщили о пяти заложниках, впоследствии уточнив эти данные до четырех человек. В связи с сообщением о происшествии власти заблокировали доступ ко всем тюрьмам штата. Как заявил представитель местного управления исправительных учреждений Джайми Грейвелл (Jayme Gravell), ситуация представляет собой единичный случай, угрозы для общественности нет.