Заключенные в американской тюрьме отпустили двух заложников

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Заключенные, захватившие в заложники охранников тюрьмы в американском штате Делавэр, отпустили двух человек, еще двое остаются в руках злоумышленников, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.

Как заявил представитель Управления внутренней безопасности штата Роберт Купе (Robert Coupe), здание, где удерживались заложники, также покинули 27 заключенных. Власти продолжают переговоры об освобождении еще двоих сотрудников тюрьмы, ранее взятых в заложники. Не исключается, что они находятся в здании по собственной воле.

Ранее сообщалось, что заключенные захватили в заложники несколько охранников в тюрьме строгого режима в американском штате Делавэр. Изначально власти сообщили о пяти заложниках, впоследствии уточнив эти данные до четырех человек. В связи с сообщением о происшествии власти заблокировали доступ ко всем тюрьмам штата. Как заявил представитель местного управления исправительных учреждений Джайми Грейвелл (Jayme Gravell), ситуация представляет собой единичный случай, угрозы для общественности нет.