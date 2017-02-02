Иванка посетила празднования китайского Нового года в посольстве Китая

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Дочь президента США Дональда Трампа Иванка посетила праздничные мероприятия по случаю китайского Нового года в посольстве КНР в Вашингтоне, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.

В диппредставительстве Иванка появилась со своей дочерью Арабеллой Роуз Кушнер. Сопровождал дочь американского президента китайский посол в США Цуй Тянькай. Среди праздничных мероприятий Иванка посетила исполнение традиционной китайской музыки и представление жонглеров-акробатов.

Ранее в среду Иванка сопровождала отца в неожиданной поездке на авиабазу "Довер" в Делавере. Там президент США и его дочь отдали дань памяти американскому военному, погибшему в Йемене.

Праздник весны (Чуньцзе) — традиционный китайский Новый год по лунному календарю, главный праздник года в Китае. Наступление 2017 года (4715 года по китайскому календарю) приходится на 28 января 2017 года.