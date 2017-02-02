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В мире

Иванка посетила празднования китайского Нового года в посольстве Китая

05:0502.02.2017
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Иванка Трамп. Архивное фото
© AFP 2017/ Timothy A. Clary

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Дочь президента США Дональда Трампа Иванка посетила праздничные мероприятия по случаю китайского Нового года в посольстве КНР в Вашингтоне, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.

Иванка Трамп
© AP Photo/ J. Scott Applewhite
Дочь Трампа Иванка временно уходит из бизнеса
В диппредставительстве Иванка появилась со своей дочерью Арабеллой Роуз Кушнер. Сопровождал дочь американского президента китайский посол в США Цуй Тянькай. Среди праздничных мероприятий Иванка посетила исполнение традиционной китайской музыки и представление жонглеров-акробатов.

Ранее в среду Иванка сопровождала отца в неожиданной поездке на авиабазу "Довер" в Делавере. Там президент США и его дочь отдали дань памяти американскому военному, погибшему в Йемене.

Праздник весны (Чуньцзе) — традиционный китайский Новый год по лунному календарю, главный праздник года в Китае. Наступление 2017 года (4715 года по китайскому календарю) приходится на 28 января 2017 года.

Просто дочь Иванка Трамп
Дочь кандидата в президенты США Дональда Трампа Иванка Трамп во время предвыборной кампании отца. 21 июля 2016 года
© AP Photo/ Evan Vucci
Дочь избранного президента США Дональда Трампа 35-летняя Иванка заявила, что не будет претендовать на пост в администрации отца. "Нет, я буду просто дочерью", — сказала Иванка, выступая вместе со своим отцом в программе CBS "60 минут".
Дональд Трамп со своей дочерью Иванкой на теннисном турнире US Open в Нью-Йорке, США. 7 сентября 1994
© AP Photo/ Roh Frehm
Дональд Трамп со своей дочерью Иванкой на теннисном турнире US Open в Нью-Йорке, 1994 год.
Дочь кандидата в президенты США Дональда Трампа Иванка Трамп. 6 октября 2016 года
© AP Photo/ John Minchillo
Иванка Трамп — бывшая фотомодель, ныне предпринимательница. Считается, что она имеет серьезное влияние на своего отца.
Кандидат в президенты США Дональд Трамп целует дочь Иванку во время своей предвыборной кампании. 7 ноября 2016 года
© AP Photo/ Charles Krupa
В окружении Трампа ранее заявляли, что он передаст свои бизнес-активы в управление детей Дональда-младшего, Иванки и Эрика, и что он назначил их в команду по передаче власти.
На фото: Дональд Трамп целует дочь Иванку во время предвыборной кампании.
Дочь кандидата в президенты США Дональда Трампа Иванка во время предвыборной кампании отца в Кливленде. 21 июля 2016 года
© AP Photo/ J. Scott Applewhite
Иванка Трамп (Ivanka Trump) родилась 30 октября 1981 года в Нью-Йорке. Она училась в закрытой привилегированной школе.
Иванка Трамп во время интервью в Вашингтоне. 14 октября 2016 года
© AP Photo/ Carolyn Kaster
Иванка Трамп во время интервью в Вашингтоне.
Иванка Трамп перед началом Costume Institute Benefit Gala в Метрополитен-музее в Нью-Йорке. Май 2016 года
© AFP 2017/ Timothy A. Clary
Иванка Трамп перед началом Costume Institute Benefit Gala в Метрополитен-музее в Нью-Йорке.
Дональд Трамп и его дочь Иванка Трамп оставляют отпечатки ладоней на крыше Международного отеля и башни Трампа в Чикаго. 24 сентября 2008 года
© AP Photo/ Charles Rex Arbogast
Дональд Трамп и его дочь Иванка Трамп оставляют отпечатки ладоней на крыше Международного отеля и башни Трампа в Чикаго, 2008 год.
Дочь кандидата в президенты США Дональда Трампа Иванка во время избирательной кампании отца. 19 июля 2016 года
© AFP 2017/ Robyn Beck
Родители старались воспитывать Иванку как истинную американку, которая способна самостоятельно строить свою жизни. С ранних лет ей внушали, что она должна сама зарабатывать деньги, не рассчитывая на помощь извне.
Иванка Трамп и ее муж Джаред Кушнер на специальном показе фильма Ярость в Нью-Йорке, США. 14 октября 2014
© AP Photo/ Invision/Evan Agostini
Иванка Трамп и ее муж Джаред Кушнер на специальном показе фильма "Ярость" в Нью-Йорке, США.
Иванка Трамп на показе моды в Центральном парке в Нью-Йорке. 8 сентября 2014
© AP Photo/ Invision/Mark Von Holden
Иванка начала зарабатывать деньги довольно рано. Свой первый гонорар дочь миллиардера получила, став моделью.
Дональд Трамп, Иванка Трамп и ее дочь Арабелла во время голосования в Нью-Йорке. 8 ноября 2016
© AP Photo/ Evan Vucci
Дональд Трамп, Иванка Трамп и ее дочь Арабелла во время голосования в Нью-Йорке.
Иванка Трамп в вестибюле Trump Tower, Нью-Йорк, США. 16 июня 2015
© AP Photo/ Richard Drew
Попробовав себя в модельном бизнесе, Иванка Трамп решила освоить более серьезную профессию и поступила на экономический факультет Пенсильванского университета.
Дональд Трамп со своей дочерью Иванкой Трамп и с женой Меланьей Трамп в предвыборную ночь в Нью - Йорке, США. 9 ноября 2016
© AFP 2017/ Jim Watson
Дональд Трамп со своей дочерью Иванкой Трамп и с женой Меланией Трамп в предвыборную ночь в Нью-Йорке.
Иванка Трамп на премьере фильма Он назвал меня Малала в Нью-Йорке
© AP Photo/ Evan Agostini
После окончания университета Иванка стала работать в одной из компаний отца. Ее сфера деятельности была связана с недвижимостью. Дочь Трампа много ездила по командировкам. Ей приходилось совмещать работу сразу в нескольких крупных мировых центрах.
Вывеска бутика Иванки Трамп
© AFP 2017/ Timothy A. Clary
У Иванки есть свой собственный коммерческий проект – организованная ею ювелирная компания, которая вскоре должна выпустить серию престижных украшений под брендом Ivanka Trump.
На фото: вывеска бутика Иванки Трамп.
Иванка Трамп на открытии выставки Китай: Зазеркалье в Метрополитен-музее
© AP Photo/ Evan Agostini
После того, как Иванка Трамп доказала, что ей по плечу сложные и ответственные дела, отец стал доверять ей управление своим бизнесом. Она начала выступать в качестве заместителя Дональда Трампа.
Иванка Трамп и ее отец Дональд Трамп в штате Пенсильвания. 13 сентября 2016 года
© AP Photo/ Evan Vucci
На сегодняшний день Иванка Трамп занимает должность вице-президента концерна Trump Entertainment. Ее называют правой рукой отца.
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