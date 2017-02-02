Украинские власти намерены открыть на востоке страны офис поддержки ООН

ООН, 2 фев — РИА Новости, Ольга Денисова. Киев намерен продвигать идею открытия на востоке Украины офиса поддержки ООН и не понимает, почему Россия не поддерживает эту инициативу, сообщил постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко.
Ельченко подчеркнул, что на востоке Украины работают представители ЮНИСЕФ, Программы развития ООН и гуманитарных агентств, которые не занимаются политическими вопросами. Открытие такого офиса, по его словам, обеспечило бы "лучший поток независимой информации".
Нынешний генсек ООН Антониу Гутерреш, по словам Ельченко, "полностью осведомлен о том, что некоторые идеи его предшественника и идеи Украины о необходимости большего вовлечения ООН все еще обсуждаются".
Ранее Ельченко уже заявлял, что Киев в феврале инициирует в Совете Безопасности ООН рассмотрение вопроса об открытии на Украине офиса ООН по мониторингу за выполнением минских соглашений.