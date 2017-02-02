Украинские власти намерены открыть на востоке страны офис поддержки ООН

ООН, 2 фев — РИА Новости, Ольга Денисова. Киев намерен продвигать идею открытия на востоке Украины офиса поддержки ООН и не понимает, почему Россия не поддерживает эту инициативу, сообщил постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко.

Украина с 1 февраля приняла председательство в Совете Безопасности ООН. "Мы постараемся внести этот вопрос вновь на предстоящем брифинге (2 февраля — ред.) и на дебатах 21 февраля (по конфликтам в Европе — ред.)", — сообщил постпред журналистам.

Ельченко подчеркнул, что на востоке Украины работают представители ЮНИСЕФ, Программы развития ООН и гуманитарных агентств, которые не занимаются политическими вопросами. Открытие такого офиса, по его словам, обеспечило бы "лучший поток независимой информации".

Постпред напомнил, что идея открытия офиса ООН по мониторингу за выполнением минских соглашений обсуждалась с бывшим генеральным секретарем ООН Пан Ги Муном еще в мае 2015 года. "Мы считаем, что она все еще очень актуальна", — сказал он.

Нынешний генсек ООН Антониу Гутерреш, по словам Ельченко, "полностью осведомлен о том, что некоторые идеи его предшественника и идеи Украины о необходимости большего вовлечения ООН все еще обсуждаются".

"Как вы знаете, Россия не обрадовалась этой идее, и я, честно, не понимаю почему", — сказал Ельченко журналистам. Он подчеркнул, что речь идет не о миротворческой операции, "мы говорим о маленьком офисе ООН, который бы докладывал Совету Безопасности".

Ранее Ельченко уже заявлял, что Киев в феврале инициирует в Совете Безопасности ООН рассмотрение вопроса об открытии на Украине офиса ООН по мониторингу за выполнением минских соглашений.