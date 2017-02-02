Панама боится роста потока мигрантов после ужесточения политики США

МЕХИКО, 2 фев — РИА Новости. Правительство Панамы выражает опасения в связи с возможным ростом потока мигрантов после ужесточения миграционной политики со стороны новой администрации США, заявил в среду министр экономики и финансов центральноамериканского государства Дульсидио де ла Гуардия.

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп подписал указ "О защите страны от въезда иностранных террористов", который запрещает въезд в США на 90 дней всем гражданам семи стран (Ирана, Ирака, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана), а также приостанавливает прием любых беженцев на 120 дней и запрещает на неопределенный срок прием беженцев из Сирии.

"Миграционные ограничения могут спровоцировать поток мигрантов в Панаму, и это нас очень беспокоит сейчас, больше чем вопросы торговли", — приводит портал Inmigrantes en Panama слова де ла Гуардии.

По мнению министра, меры правительства Трампа в отношении граждан ряда мусульманских страны и беженцев наряду с намерениями построить стену на границе с Мексикой могут заставить мигрантов обратить свои взоры на Панаму как на конечную цель их путешествия с учетом ее неплохого экономического роста (5,2% в 2016 году).

С 2010 года национальная миграционная службы этого небольшого государства зарегистрировала порядка 100 тысяч обращений от граждан различных стран на получение вида на жительство и гражданства. Среди лидеров по обращениям пока находятся граждане Венесуэлы, Испании, США и Доминиканской Республики.