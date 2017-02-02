Украинское НАБ провело обыски в рамках дела о завладении нефтью "Укрнафты"

КИЕВ, 2 фев — РИА Новости. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) в минувшую среду провело 16 обысков в разных городах страны в рамках расследования дела о завладении нефтью компании "Укрнафта", сообщается на странице бюро в Facebook.

"Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины 1 февраля осуществили 16 обысков в разных городах Украины. Следственные действия проводились под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры в досудебном расследовании уголовного производства по факту завладения нефтью ПАО "Укрнафта" на общую сумму более 7,7 миллиарда гривен", — говорится в сообщении.

Отмечается, что действия злоумышленников квалифицируются по статьям "уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей"), "присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением", "принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом " УК Украины.

"Досудебным расследованием установлено, что с марта по октябрь 2015 должностные лица ряда предприятий, действуя по предварительному сговору совместно с должностными лицами ОАО "Укрнафта", завладели имуществом указанного ПАО (50% + 1 акция компании принадлежит НАК "Нафтогаз Украины") в особо крупном размере", — отмечается в сообщении.

По версии следствия, после аукционов, которые происходили без "обеспечения справедливой конкуренции", "Укрнафта" продавала предприятиям-победителям нефть и другие вещества по заниженной стоимости. В результате этих действия убытки компании составили около 8 миллиардов гривен (более 295 миллионов долларов).