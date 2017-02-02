Италия ответила на требования Евросоюза по сокращению бюджетного дефицита

РИМ, 2 фев – РИА Новости – Александр Логунов. Италия в ответ на требования ЕС снизить бюджетный дефицит взяла на себя обязательства по борьбе с уклонением от уплаты налогов и сокращению госрасходов. Соответствующие сведения содержатся в опубликованном в среду вечером письме министра финансов Италии Пьера Карло Падоана руководству Еврокомиссии.
"Правительство Италии намерено продолжать меры по бюджетной консолидации, благоприятствующие экономическому росту и структурным реформам. Но чрезмерно ускоренный курс на корректирование показателей может навредить экономике во времена повышенной неопределенности в геополитике и мировой экономике", — говорится в послании.
Для увеличения притока бюджетных доходов планируется повысить акцизные сборы и непрямые налоги, а также усилить меры по борьбе с уклонением от уплаты.
По словам министра финансов Италии, в 2016 году рост ВВП страны предположительно составил 0,8%, превзойдя ожидания итальянских властей.
Тем не менее, пишет Падоан, Евросоюз должен учитывать, что на бюджетные показатели Италии влияют непредвиденные обстоятельства, среди которых он упомянул январские снегопады и серию землетрясений, а также приток мигрантов. "На нынешнем раннем этапе мы не можем полностью оценить, как отразится на государственных финансах ликвидация последствий землетрясений, но, по всей видимости, эти затраты превысят 1 миллиард евро уже в 2017 году", — заявил министр.
Как сообщил представитель Еврокомиссии, слова которого приводит агентство ANSA, в Брюсселе уже получили письмо из итальянского минфина и сейчас знакомятся с его содержанием.