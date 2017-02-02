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Италия ответила на требования Евросоюза по сокращению бюджетного дефицита

02:1902.02.2017
012104
Вид на Рим с купола собора св. Петра в Ватикане. Архивное фото
© Fotolia/ tonigenes

РИМ, 2 фев – РИА Новости – Александр Логунов. Италия в ответ на требования ЕС снизить бюджетный дефицит взяла на себя обязательства по борьбе с уклонением от уплаты налогов и сокращению госрасходов. Соответствующие сведения содержатся в опубликованном в среду вечером письме министра финансов Италии Пьера Карло Падоана руководству Еврокомиссии.

Министр иностранных дел Италии Анджелино Альфано. Архивное фото
© AFP 2017/ Clemens Bilan 
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На минувшей неделе Еврокомиссия потребовала от итальянских властей провести очередной "маневр", как на Апеннинах называют подобные меры, по сокращению дефицита бюджета страны в 2017 году на 0,2%, или на 3,4 миллиарда евро.

"Правительство Италии намерено продолжать меры по бюджетной консолидации, благоприятствующие экономическому росту и структурным реформам. Но чрезмерно ускоренный курс на корректирование показателей может навредить экономике во времена повышенной неопределенности в геополитике и мировой экономике", — говорится в послании.

Для увеличения притока бюджетных доходов планируется повысить акцизные сборы и непрямые налоги, а также усилить меры по борьбе с уклонением от уплаты.

П.Джентилони. Архивное фото
© РИА Новости. Евгений Биятов
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Письмо европейскому комиссару по экономике и финансовым делам Пьеру Московиси и вице-председателю Еврокомиссии по вопросам евро и социального диалога Валдису Домбровкису сопровождается подробным докладом о динамике итальянского государственного долга, где указаны факторы, позволяющие говорить о "более чем удовлетворительных" результатах, достигнутых итальянской экономике в этой сфере.

По словам министра финансов Италии, в 2016 году рост ВВП страны предположительно составил 0,8%, превзойдя ожидания итальянских властей.

Тем не менее, пишет Падоан, Евросоюз должен учитывать, что на бюджетные показатели Италии влияют непредвиденные обстоятельства, среди которых он упомянул январские снегопады и серию землетрясений, а также приток мигрантов. "На нынешнем раннем этапе мы не можем полностью оценить, как отразится на государственных финансах ликвидация последствий землетрясений, но, по всей видимости, эти затраты превысят 1 миллиард евро уже в 2017 году", — заявил министр.

Министр иностранных дел Италии Анджелино Альфано. Архивное фото
© AFP 2017/ Olivier Morin 
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Корректные показатели по сокращению госрасходов и планы по увеличению бюджетных поступлений, как ожидается, появятся в тексте трехлетнего бюджетного плана, так называемого Экономического и финансового документа, который будет представлен в апреле.

Как сообщил представитель Еврокомиссии, слова которого приводит агентство ANSA, в Брюсселе уже получили письмо из итальянского минфина и сейчас знакомятся с его содержанием.

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