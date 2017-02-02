Италия ответила на требования Евросоюза по сокращению бюджетного дефицита

РИМ, 2 фев – РИА Новости – Александр Логунов. Италия в ответ на требования ЕС снизить бюджетный дефицит взяла на себя обязательства по борьбе с уклонением от уплаты налогов и сокращению госрасходов. Соответствующие сведения содержатся в опубликованном в среду вечером письме министра финансов Италии Пьера Карло Падоана руководству Еврокомиссии.

На минувшей неделе Еврокомиссия потребовала от итальянских властей провести очередной "маневр", как на Апеннинах называют подобные меры, по сокращению дефицита бюджета страны в 2017 году на 0,2%, или на 3,4 миллиарда евро.

"Правительство Италии намерено продолжать меры по бюджетной консолидации, благоприятствующие экономическому росту и структурным реформам. Но чрезмерно ускоренный курс на корректирование показателей может навредить экономике во времена повышенной неопределенности в геополитике и мировой экономике", — говорится в послании.

Для увеличения притока бюджетных доходов планируется повысить акцизные сборы и непрямые налоги, а также усилить меры по борьбе с уклонением от уплаты.

Письмо европейскому комиссару по экономике и финансовым делам Пьеру Московиси и вице-председателю Еврокомиссии по вопросам евро и социального диалога Валдису Домбровкису сопровождается подробным докладом о динамике итальянского государственного долга, где указаны факторы, позволяющие говорить о "более чем удовлетворительных" результатах, достигнутых итальянской экономике в этой сфере.

По словам министра финансов Италии, в 2016 году рост ВВП страны предположительно составил 0,8%, превзойдя ожидания итальянских властей.

Тем не менее, пишет Падоан, Евросоюз должен учитывать, что на бюджетные показатели Италии влияют непредвиденные обстоятельства, среди которых он упомянул январские снегопады и серию землетрясений, а также приток мигрантов. "На нынешнем раннем этапе мы не можем полностью оценить, как отразится на государственных финансах ликвидация последствий землетрясений, но, по всей видимости, эти затраты превысят 1 миллиард евро уже в 2017 году", — заявил министр.

Корректные показатели по сокращению госрасходов и планы по увеличению бюджетных поступлений, как ожидается, появятся в тексте трехлетнего бюджетного плана, так называемого Экономического и финансового документа, который будет представлен в апреле.

Как сообщил представитель Еврокомиссии, слова которого приводит агентство ANSA, в Брюсселе уже получили письмо из итальянского минфина и сейчас знакомятся с его содержанием.