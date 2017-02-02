В Салониках возле АЗС нашли авиабомбу времен Второй мировой войны

АФИНЫ, 2 фев — РИА Новости, Геннадий Мельник. Греческие военные вывозят авиабомбу времен Второй мировой войны, которая была найдена у автозаправочной станции в районе Корделио в Салониках, передает Афинское агентство новостей.

Бомба была найдена утром во время земляных работ.

В целях безопасности были эвакуированы около 300 человек из соседних домов, людей разместили в соседней школе. Потребовалось также откачать все топливо из подземных цистерн АЗС и заполнить их водой, чтобы не было испарений бензина. На время операции было перекрыто движение в районе.