В Демократической Республике Конго полиция применила слезоточивый газ

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Полиция Демократической Республики Конго (ДРК) в столице Киншасе применила слезоточивый газ, чтобы разогнать группу людей, собравшихся почтить память лидера оппозиции страны Этьена Тшисекеди, передает агентство Франс Пресс.

В среду стало известно, что председатель оппозиционной партии ДРК "Союз за демократию и социальный прогресс", бывший премьер-министр страны Тшисекеди скончался в Брюсселе на 85-м году жизни.

Сообщается, что около сотни человек собрались перед зданием штабом партии Тшисекеди, чтобы почтить его память. Сообщается, что многие из пришедших укрылись от газа в здании партии.

Тшисекеди известен как один из ярчайших борцов за демократию в Конго. В последние годы жизни он боролся с режимом президента Конго Жозеф Кабилы.

В сентябре 2016 года в ДРК начались выступления сторонников оппозиции против действующего президента Кабилы. Оппозиционеры обвиняли его в стремлении остаться у власти и опасались, что Кабила может отложить выборы или внести поправки в конституцию, отменяющие лимит на количество президентских сроков. Радикальная оппозиция настаивала на отставке президента 19 декабря прошлого года, когда истекал предусмотренный действующей конституцией страны срок его полномочий. С этого дня в стране начались акции протеста, которые перерастали в беспорядки. Позднее политические партии в Демократической Республике Конго заключили соглашение, согласно которому президент Жозеф Кабила должен уйти со своего поста в 2017 году.