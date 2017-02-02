В Демократической Республике Конго полиция применила слезоточивый газ

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Полиция Демократической Республики Конго (ДРК) в столице Киншасе применила слезоточивый газ, чтобы разогнать группу людей, собравшихся почтить память лидера оппозиции страны Этьена Тшисекеди, передает агентство Франс Пресс.
Сообщается, что около сотни человек собрались перед зданием штабом партии Тшисекеди, чтобы почтить его память. Сообщается, что многие из пришедших укрылись от газа в здании партии.
Тшисекеди известен как один из ярчайших борцов за демократию в Конго. В последние годы жизни он боролся с режимом президента Конго Жозеф Кабилы.
В сентябре 2016 года в ДРК начались выступления сторонников оппозиции против действующего президента Кабилы. Оппозиционеры обвиняли его в стремлении остаться у власти и опасались, что Кабила может отложить выборы или внести поправки в конституцию, отменяющие лимит на количество президентских сроков. Радикальная оппозиция настаивала на отставке президента 19 декабря прошлого года, когда истекал предусмотренный действующей конституцией страны срок его полномочий. С этого дня в стране начались акции протеста, которые перерастали в беспорядки. Позднее политические партии в Демократической Республике Конго заключили соглашение, согласно которому президент Жозеф Кабила должен уйти со своего поста в 2017 году.