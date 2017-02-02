Глава МИД Германии намерен встретиться с госсекретарем США Тиллерсоном

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Глава МИД Германии Зигмар Габриэль заявил, что встретится в Вашингтоне Рексом Тиллерсоном, утвержденным в среду сенатом на пост государственного секретаря США, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на заявление министра.

На встрече Габриэль намерен обсудить с Тиллерсоном вопросы, касающиеся новой внешней политики администрации США и отношения Вашингтона с НАТО.

"Мир не будет нас ждать. Есть несколько срочных вопросов в мировой повестке, по которым Германия и Америка, а также Европа и Америка, должны близко сотрудничать", — говорится в заявлении министра.

Сенат конгресса США утвердил в среду кандидатуру Рекса Тиллерсона на пост государственного секретаря, свидетельствуют данные голосования. Тиллерсон, которому 64 года, в прошлом возглавлял энергетическую компанию ExxonMobil.