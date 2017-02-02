Родные жертв взрыва в Виареджо требуют отставки виновного в ЧП чиновника

РИМ, 2 фев — РИА Новости, Александр Логунов. Родственники жертв взрыва около вокзала в итальянском городе Виареджо, где в 2009 году в результате ЧП погибли 32 человека, потребовали отставки крупного госменеджера, признанного судом виновными в трагедии.
"Для нас морально неприемлемо, что после приговора Мауро Моретти продолжает руководить государственной компанией. Осужденный менеджер не может оставаться на таком важном посту" — заявили родственники погибших в среду на специально созванной конференции.
Кроме того, они потребовали лишения Моретти титула кавалера ордена "За заслуги в труде".
"Также мы считаем оскорбительными заявления адвоката Моретти. Наша битва продолжится", — сказал представитель семей жертв ЧП Марко Пьяджентини в ответ на высказывания защиты Моретти, которая охарактеризовала приговор как популистский и скандальный.
Катастрофа произошла на железнодорожном вокзале Виареджо в ночь на 30 июня 2009 года. Товарный поезд, следовавший в город Пиза, сошел с рельсов, едва миновав вокзал. В результате взорвались несколько вагонов-цистерн со сжиженным газом. Из-за взрыва близ вокзала обрушились несколько зданий, в том числе два жилых дома. Трагедия, жертвами которой стали 32 человека, всколыхнула всю Италию. Первопричиной катастрофы стала поломка одной из осей вагона-цистерны.