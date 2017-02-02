Родные жертв взрыва в Виареджо требуют отставки виновного в ЧП чиновника

РИМ, 2 фев — РИА Новости, Александр Логунов. Родственники жертв взрыва около вокзала в итальянском городе Виареджо, где в 2009 году в результате ЧП погибли 32 человека, потребовали отставки крупного госменеджера, признанного судом виновными в трагедии.

Бывший генеральный директор государственных железных дорог Италии, а ныне глава промышленного гиганта Leonardo-Finmeccanica Мауро Моретти во вторник был приговорен к семи годам заключения. После обнародования вердикта совет директоров компании выразил Моретти "полное доверие" и оставил его в должности.

"Для нас морально неприемлемо, что после приговора Мауро Моретти продолжает руководить государственной компанией. Осужденный менеджер не может оставаться на таком важном посту" — заявили родственники погибших в среду на специально созванной конференции.

Кроме того, они потребовали лишения Моретти титула кавалера ордена "За заслуги в труде".

"Также мы считаем оскорбительными заявления адвоката Моретти. Наша битва продолжится", — сказал представитель семей жертв ЧП Марко Пьяджентини в ответ на высказывания защиты Моретти, которая охарактеризовала приговор как популистский и скандальный.

Из-за особенностей итальянской правовой системы экс-глава железных дорог Италии не отправится отбывать наказание в места лишения свободы, пока не будут проведены слушания по как минимум двум возможным апелляциям. На рассмотрение подобных жалоб уходят годы, и не исключено, что в итоге все 23 человека, получившие по делу о катастрофе от 6 до 9 лет тюрьмы, будут освобождены от наказания в связи с истечением сроков давности приговора.

Катастрофа произошла на железнодорожном вокзале Виареджо в ночь на 30 июня 2009 года. Товарный поезд, следовавший в город Пиза, сошел с рельсов, едва миновав вокзал. В результате взорвались несколько вагонов-цистерн со сжиженным газом. Из-за взрыва близ вокзала обрушились несколько зданий, в том числе два жилых дома. Трагедия, жертвами которой стали 32 человека, всколыхнула всю Италию. Первопричиной катастрофы стала поломка одной из осей вагона-цистерны.