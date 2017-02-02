В Мехико почти 20 человек пострадали в столкновениях с полицией

МЕХИКО, 2 фев – РИА Новости. Не менее 17 человек получили травмы и ранения в результате столкновений между протестующими работниками сельскохозяйственной отрасли и полицией в мексиканской столице.

По данным правоохранителей, крестьяне решили разбить свой лагерь прямо на центральных полосах проспекта Реформа напротив здания министерства аграрного и территориального развития. Стражи порядка помешали им, начались столкновения. Крестьяне использовали против полиции палки, трубы и камни.

После конфликта к месту событий прибыл заместитель министра внутренних дел Мексики, который вступил в диалог с протестующими против политики властей в аграрной сфере работниками.