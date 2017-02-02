Супруга стрелка из Орландо знала о планах мужа совершить атаку на гей-клуб

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Федеральная прокуратура США установила, что супруга стрелка из Орландо Омара Матина, который в июне прошлого года убил 49 человек в гей-клубе Pulse, знала о планах мужа и даже придумала историю, чтобы "прикрыть" его, передает агентство Рейтер.

Ранее стало известно, что сотрудники ФБР арестовали супругу нападавшего Нур Салман. Женщина была арестована в своем доме в окрестностях Сан-Франциско, затем ей были предъявлены обвинения. Она также заявила, что отрицает свою виновность в пособничестве террористической группировке "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) и попросила освободить ее из предварительного заключения.

Как заявила федеральный прокурор Сара Суини, Салман знала, что ее муж покинул дом с огнестрельным оружием и рюкзаком, полным патронами, перед тем, как совершить нападение в клубе. Она также придумала историю о том, что он якобы находится в гостях, на случай, если его хватятся родители.

"Нур поддерживала и поощряла действия своего мужа и неоднократно лгала правительству", — заявила прокурор, отметив, что подозреваемая "очень расчетлива и жестока".

Суд не вынес немедленного решения, постановив провести психиатрическую и психологическую экспертизу.

Ранее сообщалось, что если Салман признают виновной по всем пунктам обвинения, ей грозит пожизненное тюремное заключение. Кроме того, власти США пристально изучают роль родных стрелка из Орландо в теракте. Его отцу и супруге был запрещен выезд из страны.

В ночь на 12 июня во время стрельбы в гей-клубе в Орландо погибли 49 человек и 53 были ранены. Нападавший, житель Флориды афганского происхождения Омар Матин был ликвидирован полицией. Инцидент стал крупнейшим по числу жертв в подобных преступлениях в истории США.