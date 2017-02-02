В Белом доме не стали комментировать возможные военные меры против Ирана

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. В Белом доме резко отреагировали на испытание баллистических ракет Ираном и рассматривают возможные ответные меры, сообщает агентство Рейтер,ссылаясь на высокопоставленного представителя администрации США.

Собеседник агентства при этом воздержался от конкретных заявлений, в том о мерах военного характера.

Чиновник при этом подчеркнул, что в Белом доме намерены показать, что "США не будут скромными и молчаливыми" в отношениях с Ираном, передает агентство. "Мы искренне надеемся, что иранцы обратят внимание на сегодняшнее уведомление и изменят свое поведение", — сказал представитель администрации.

Ранее советник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн сообщил, что Белый дом "официально предупреждает" Иран в связи с действиями Тегерана в регионе, включая испытания баллистических ракет. По его словам, пуск противоречит резолюции СБ ООН номер 2231, которая призывает Иран воздерживаться от запуска баллистических ракет.