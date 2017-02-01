Трамп отправился на авиабазу встречать тело погибшего в Йемене военного

ВАШИНГТОН, 1 фев – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп неожиданно покинул свой офис, чтобы встретить доставленное в США тело погибшего в Йемене американского военного, сообщает Белый дом.

Как уточняется, президент и его старшая дочь Иванка сели около 3 часов дня (23.00 мск) в президентский вертолет, который вылетел с Южной лужайки Белого дома.

Сначала ведомство президента не называло направление полета. Однако несколько минут спустя стало известно, что Трамп решил встретить тело погибшего американского военного на авиабазе "Довр" в Делавере. В настоящий момент президент уже находится на военной базе, уточнил Белый дом.

Речь идет о погибшем ходе операции офицере ВМС США Уильяме Оуэнсе из Иллинойса. Он умер 28 января от ран, полученных при операции против террористической операции "Аль-Каида" в Йемене, говорится в сообщении. Оуэнс воевал в спецподразделении Центрального командования вооруженных сил США. Белый дом сообщил, что операция была санкционирована недавно вступившим в должность президента Трампом.

Свои соболезнования в связи с гибелью Оуэнса уже выразил новый глава Пентагона Джеймс Мэттис.