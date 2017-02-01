В Рио-де-Жанейро произошли массовые столкновения протестующих и полицией

МЕХИКО, 1 фев — РИА Новости. Столкновения между протестующими и полицией произошли в среду в бразильском Рио-де-Жанейро.

Как сообщает канал Globo, причиной массовых выступлений стало намерение законодательной ассамблеи штата сократить госрасходы в рамках политики жесткой экономии бюджетных средств.

В итоге протестующие столкнулись с отрядами военной полиции, которая применила светошумовые гранаты и слезоточивый газ. В ответ манифестанты сожгли автобус на одной из центральных улиц города. В стражей порядка летели камни и другие подручные средства.