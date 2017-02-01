Президент Македонии не передал мандат на формирование правительства

БЕЛГРАД, 1 фев — РИА Новости. Президент Македонии Георге Иванов не передал мандат на формирование парламентского большинства и будущего правительства оппозиционному Социал-демократическому союзу Македонии (СДСМ) после неудачной попытки крупнейшей партии ВМРО-ДПМНЕ создать коалицию с албанскими движениями, сообщил в среду лидер СДСМ Зоран Заев.

Днем глава Македонии провел консультации с представителями ведущих политических сил республики. Иванов вручил 9 января мандат на создание нового кабинета министров крупнейшей партии страны ВМРО-ДПМНЕ бывшего главы правительства Николы Груевского. Для формирования правящего большинства в отведенный законом 20-дневный срок экс-премьеру была необходима коалиция с албанскими политическими движениями. Однако, руководство крупнейшей албанской партии Демократический союз за интеграцию (ДУИ) не смогло принять решение о сотрудничестве с ВМРО-ДПМНЕ. Теперь Груевский, согласно закону, должен вернуть мандат президенту, а тот — передать его партии, получившей наибольшее число голосов после ВМРО-ДПМНЕ.

"Мы обсудили все детали, и нам было сказано, что как партия, занявшая второе место по числу полученных депутатских мест, мы не можем получить мандат на формирование правительства. Было указано, что, согласно конституции, мы должны доказать, что имеем (парламентское) большинство для формирования правительства. Это значит, что мы должны доставить минимум 61 подпись депутатов в кабинет Георге Иванова и после того сможем получить мандат на формирование правительства", — цитирует Заева национальное информагентство МИА.

Лидер оппозиции добавил, что в настоящее время располагает подписями 49 из всего 120 депутатов Собрания (парламента) Македонии. Срок, в который СДСМ должен подтвердить главе государства поддержку большинства парламентариев, не уточняется.

По итогам парламентских выборов в Македонии 11 декабря и повторного голосования 25 декабря прошлого года, ВМРО-ДПМНЕ получила 51 депутатский мандат из 120, ведущий оппозиционный Социал-демократический союз (СДСМ) — 49 мандатов. Остальные парламентские места достались албанским национальным партиям ДУИ, БЕСА и "Альянсу за албанцев", а также ДПА.