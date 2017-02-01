Минобороны НКР заявило о попытке диверсии азербайджанских военных

Ситуация в Нагорном Карабахе в 2017 году (72)

ЕРЕВАН, 1 фев — РИА Новости, Гамлет Матевосян. Минобороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) заявило в среду о попытке диверсии со стороны ВС Азербайджана, которая была пресечена передовыми подразделениями Армии обороны НКР.

"На карабахско-азербайджанской линии соприкосновения в северном направлении (Талыш) 1 февраля около 15.00 (14.00 мск) противник, воспользовавшись туманом, предпринял попытку диверсионно-разведывательного проникновения. В ходе ответных действий Армии обороны НКР был взят в плен азербайджанский военнослужащий. У азербайджанской стороны есть, как минимум, и один раненый. Данную информацию подтвердило и Минобороны Азербайджана", — сообщили в Минобороны НКР.

В ведомстве отметили, что передовые подразделения Армии обороны НКР продолжают уверено выполнять поставленные боевые задачи по всему периметру линии соприкосновения и готовы нейтрализовать любые попытки диверсии.

Армения и Азербайджан 2 апреля 2016 года заявили об обострении ситуации в зоне карабахского конфликта: Минобороны Азербайджана сообщило, в частности, об обстрелах со стороны ВС Армении, при этом армянское военное ведомство заявило о "наступательных действиях" с азербайджанской стороны. Стороны конфликта 5 апреля объявили о прекращении огня, однако периодически обвиняют друг друга в продолжении обстрелов.