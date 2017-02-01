В Британии в палате общин 8 февраля пройдет финальное голосование по Brexit

ЛОНДОН, 1 фев – РИА Новости, Денис Ворошилов. Финальное голосование по законопроекту о запуске процесса выхода Соединенного Королевства из ЕС пройдет в палате общин британского парламента 8 февраля. Соответствующий график утвердили в среду вечером члены палаты.

В документе указывается, что законопроект "должен быть готов к направлению на рассмотрение палаты лордов к вечеру будущей среды (8 февраля)".

Ранее парламентарии по итогам второго чтения поддержали законопроект большинством голосов и направили его на рассмотрение парламентских комитетов.

Как планировалось ранее, слушания по документу в комитетах пройдут с 6 по 8 февраля включительно. 8 февраля состоится еще один раунд дебатов в палате общин, затем последует голосование по законопроекту в третьем чтении. После этого законопроект отправится на рассмотрение в палату лордов.

Верховный суд Великобритании 24 января постановил, что правительство не может задействовать 50-ю статью Лиссабонского договора до одобрения парламентом страны соответствующего законопроекта. Правительство последовало распоряжению суда и 26 января внесло полустраничный законопроект в парламент.

Удастся ли правительству добиться соблюдения графика и инициировать Brexit до конца марта, зависит теперь от степени активности депутатов и готовности министров к диалогу. Лейбористская партия объявляла, что готовит шесть поправок к законопроекту, а Шотландская национальная партия — 50.