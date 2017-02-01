Испания поддержала Мексику в ситуации обострения отношений с США

МЕХИКО, 1 фев — РИА Новости. Председатель правительства Испании Мариано Рахой позвонил в среду президенту Мексики Энрике Пенье Ньето и выразил ему свою поддержку в ситуации с напряженностью, возникшей в отношениях между Мехико и Вашингтоном.

"Рахой отметил, что обе страны (Мексика и Испания) поддерживают очень прочные исторические и персональные связи, и вновь выразил поддержку правительству Мексики в нынешних условиях, а также призвал к торжеству конструктивного и уважительного диалога между Мексикой и США", — говорится в сообщении мексиканского МИД.

В свою очередь Пенья Ньето выразил благодарность за солидарность, проявленную Испанией и ее народом, и подчеркнул важность двусторонних связей с этой европейской страной.

Отношения давних партнеров США и Мексики обострились после прихода к власти президента Дональда Трампа, известного своей антимексиканской риторикой еще с предвыборной кампании. Сразу после вступления в должность он отдал распоряжение начать строительство стены на границе с Мексикой. Трамп требует, чтобы Мехико оплатил ее постройку, но президент Мексики категорически отказался это делать.